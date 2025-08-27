In Gersthofen soll ein Aufbereitungscenter für Züge entstehen

Des einen Freud, des anderen Leid: Nach der Insolvenz der Firma Roschmann in Gersthofen, ist für eine der großen Hallen im Gewerbegebiet ein neuer Mieter gefunden: Euco Rail. Chef Jörg Ernst ist begeistert, obwohl in die Gersthofer Halle keine Schienen führen. Denn seine Firma wartet Züge. Am Standort Langweid können bis zu 200 Meter lange Züge gewartet werden. In Gersthofen ist auf 4500 Quadratmetern nun eine Aufbereitungshalle für die Drehgestelle entstanden. Sechs Millionen Euro hat Ernst dort nach eigener Auskunft investiert. Sogar eine Ultraschallanlage steht dort. „Dieser Standort war ein strategischer Glücksgriff“, sagt Ernst begeistert.

Cordula Homann

86368 Gersthofen

Insolvenz