Euco Rail wartet und repariert Züge in Langweid und Gersthofen

Gersthofen/Langweid

In Gersthofen soll ein Aufbereitungscenter für Züge entstehen

Langfristige Verträge und kurze Wege sind Jörg Ernst wichtig. Neben Langweid ist seine Firma Euco Rail jetzt auch in Gersthofen - in der Halle einer insolventen Firma.
Von Cordula Homann
    • |
    • |
    • |
    Jörg Ernst, Chef von Euco Rail, hat neben Langweid nun auch eine Halle in Gersthofen in Betrieb genommen. Dort soll ein Aufbereitungscenter für Züge entstehen.
    Jörg Ernst, Chef von Euco Rail, hat neben Langweid nun auch eine Halle in Gersthofen in Betrieb genommen. Dort soll ein Aufbereitungscenter für Züge entstehen. Foto: Marcus Merk

    Des einen Freud, des anderen Leid: Nach der Insolvenz der Firma Roschmann in Gersthofen, ist für eine der großen Hallen im Gewerbegebiet ein neuer Mieter gefunden: Euco Rail. Chef Jörg Ernst ist begeistert, obwohl in die Gersthofer Halle keine Schienen führen. Denn seine Firma wartet Züge. Am Standort Langweid können bis zu 200 Meter lange Züge gewartet werden. In Gersthofen ist auf 4500 Quadratmetern nun eine Aufbereitungshalle für die Drehgestelle entstanden. Sechs Millionen Euro hat Ernst dort nach eigener Auskunft investiert. Sogar eine Ultraschallanlage steht dort. „Dieser Standort war ein strategischer Glücksgriff“, sagt Ernst begeistert.

