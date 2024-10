Eukitea zeigt Theaterstück über Sophie Scholl

Den meisten Menschen ist Sophie Scholl im Zusammenhang mit der Weißen Rose als mutige Kämpferin für eine freie Gesellschaft bekannt. Die Eukitea-Produktion „Sophie Scholl – Innere Bilder“ zeigt neben dem Mut und dem Drang nach Freiheit und Sinn auch andere Aspekte Sophie Scholls: die liebende Frau, die sie war, ihre unbändige Lebenslust sowie gleichzeitig ihre Introvertiertheit und Tiefgründigkeit.

Beruhend auf Texten und Briefen von Sophie Scholl führt dieses bewegende Theaterstück in die Welt der jungen Frau, die für viele bis heute zur Vorbild gebenden Gestalt wurde. Durch das Eintauchen in Sophies Gedanken und Gefühlswelt bekommt man die Möglichkeit, sich einzufühlen, mitzuerleben, wie es den Menschen in dieser Zeit ergangen sein kann, wie es Sophie ergangen ist.

Das Theaterstück wird aufgeführt am Samstag, 9. November, Sonntag, 10. November, Samstag, 16. November, und Sonntag, 17. November, jeweils um 20 Uhr im Eukitea in Diedorf.