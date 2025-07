Singen und beten unterm Sternenhimmel im Planetarium Streitheim

Einen Gottesdienst unterm Sternenhimmel, und das mitten am Vormittag: Das hat der Astronomische Verein Streitheim mit seinem Planetarium nun für die evangelische Kirchengemeinde Zusmarshausen möglich gemacht.

Es wird eng im Planetarium

30 Sitzplätze fasst das kleine Plenetarium in Streitheim eigentlich. Allerdings sind weit mehr Gottesdienstbesucher zu dieser zweiten Station des Projekts „Gottesdienst on Tour“ gekommen. So wurden alle Ecken und Nischen im Raum genutzt um noch weitere Stühle aufzustellen. Einige wenige Gläubige mussten auf dem Boden sitzen. Sogar ein ganzer Kleinbus mit Bewohnerinnen aus dem Seniorenheim in Altenmünster war extra für diesen Gottesdienst hergefahren. Im dortigen Seniorenheim hatte die Gottesdienst-Tour begonnen.

Als jeder der knapp 50 Anwesenden irgendwie einen Sitzplatz bekommen hatte, schlossen sich die Jalousien des Planetariums. Unter sanften Klavierklängen von Bettina Behm erschien ganz langsam der Sternenhimmel in der sechs Meter hohen Kuppel. Religionspädagoge Felix Henkelmann stimmte die Gläubigen mit Worten aus dem Psalm 139 auf den Gottesdienst ein. Im zweiten Teil der Lesung wurde ein Video von Mose auf dem Berg Horeb vor dem brennenden Dornbusch in die Kuppel auf den Sternenhimmel projiziert. In Henkelmanns Predigt hieß es dann: „Unsere Erde ist nur ein klitzekleiner Punkt in diesem unendlichen Universum. Ich bin nur ein klitzekleiner Punkt auf dieser Erde. Und trotzdem schaut Gott, der Ich-bin-da, auch genau auf mich.“



Im Vorfeld hatten sich Dirk Schmalhorst und Markus Schöbel vom Astronomischen Verein – Sternwarte und Planetarium Streitheim mit viel Geduld und Neugier auf dieses Projekt eingelassen. (M. Rethul)

