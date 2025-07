Stadtfest, Feiern, Konzerte, ein Festival und ein Klosterhoffest

Schon am vergangenen Wochenende war mit dem Neusässer Stadtfest, dem Töpfermarkt in Oberschönenfeld und Feuerwehr- und Schützenfest einiges los. Auch dieses Wochenende ist viel geboten. Da fällt die Auswahl nicht leicht.

Sommerfest, Stadtfest und ein Sportverein feiert

In Neusäß geht das Stadtfest in die zweite Runde. Auf der Bühne im Festpark treten um 19 Uhr am Freitag Loamsiada auf, um 21.15 Uhr ist Eros Ramazzotti Tribute angesagt. Am Samstag beginnt die Sommerparty um 17 Uhr mit den Musikspatzen, bevor um 18.30 Uhr Falschgeld auftreten und um 20.30 Uhr DJ K-louis die 90er und 2000er Party startet. Die Faschingsgesellschaft Narrneusia präsentiert gegen 23.10 Uhr einen Ausschnitt aus ihrem Probramm „Mysteria“. Am Sonntag werden um 17 Uhr Meister und Aufsteiger geehrt, die Narrneusia tritt mit „Schatzinsel“ eine Stunde später auf. Das Finale startet um 19 Uhr mit „The Spirit von John R. Cash“.

Icon Galerie 80 Bilder Im Ägidiuspark und der Remboldstraße wird mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert.

In Diedorf feiert der Musikverein sein 50-jähriges Bestehen. Dazu spielen am Freitag um 18 Uhr am Festabend erst die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen, ab 21 Uhr dann „Muckasäck“. Den Samstagnachmittag gestaltet ab 14 Uhr der Musikverein „Frisch auf“ aus Willishausen musikalisch. Ab 16 Uhr sorgt die Musikkapelle aus Latzfons in Südtirol für Stimmung. Ab 21.30 Uhr heißt es „Village“ Just Music. Am Sonntag zum Frühschoppen tritt mit Kurt Pascher mit den Original Böhmerwälder Musikanten auf.

Ein Sommerfestival mit Musik, Kinderprogramm, Tombola und mehr beginnt am Freitag um 14 Uhr auf dem Gersthofer Rathausplatz. Die Moderation übernimmt Tina Schüssler. Der Eintritt ist frei.

Icon Vergrößern Die Königsbrunner Gautsch ist im vollen Gange: Am Freitag heizte die Band "The Mercuries" den Besuchern im Festzelt ein. Foto: Valterio D‘Arcangelo (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Königsbrunner Gautsch ist im vollen Gange: Am Freitag heizte die Band "The Mercuries" den Besuchern im Festzelt ein. Foto: Valterio D‘Arcangelo (Archivbild)

Mit der Band Leck o‘mio und einer DJ-Party begeht der Achsheimer Sportverein ein 75. Jubiläum. Los geht es im Festzelt am Freitag um 17 Uhr mit einem Festakt, bevor um 19 Uhr die Partyband Leck o‘mio auftritt. Der Samstag steht ab 14 Uhr ganz im Zeichen der Jugend. Die Summer Night Party gestaltet ab 21 Uhr DJ Alexander Woldrich. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr wird ein Mittagstisch angeboten, es finden Ehrungen statt.

Das Historische Dorffest in Wehringen beginnt am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag um 10 und am Montag um 17 Uhr. Gefeiert wird rund um den Rathausplatz und die Grundschule. Die Gemeinde taucht in die Geschichte ein. Historische Gruppen und Musikanten zeigen, wie früher gelebt, musiziert und gefeiert wurde.

Icon Galerie 53 Bilder Schlagersängerin Nicki singt im Königsbrunner Festzelt. Davor sorgten das Duo Grenzenlos und und die Italiener Salvatore e Rosario für Stimmung.

Auf dem Meitinger Rathausplatz wird am Samstag um 19 Uhr die Italienische Nacht gefeiert.

Mit Blasmusik und Cheerladern wird das Sommerfest bei St. Martin in Aystetten gefeiert. Los geht es am Sonntag um 10.30 Uhr. Dann werden auch Fahrräder gesegnet.

Seit 125 Jahren schon gibt es den TSV Deuringen. Das wird in der TSV-Turnhalle am Freitag ab 19 Uhr gefeiert. Am Samstag tritt eine um 19 Uhr eine Dance & Swing Bigband auf. Danach ist DJ-Musik mit Party. Am Sonntag wird um 14 und 18 Uhr die Sportgala „Eine Reise durch die Zeit“ gezeigt, eine Show mit Turnkunst und Tanz, Akrobatik gezeigt.

Im Thierhaupter Klosterhof beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr das Klosterhoffest mit rund 80 Kunsthandwerkern, die an Ständen ihre Waren präsentieren.

Am Modellflugplatz in Reutern bei Welden ist am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr ein Flugplatzfest von der Modellfluggruppe Holzwinkel.

Zusmarshausens Marktkapelle veranstaltet am Samstag auf der Pfarrwiese ein Bierpongturnier. Start ist um 14 Uhr, die Teilnahme ab 18. Um 19 Uhr ist das Hüttenfest. Am Sonntag heißt es um 11 Uhr Böhmischer Alptraum, um 14 Uhr spielen JuC und Musikverein Dinkelscherben, um 18 Uhr der Musikverein Bonstetten.



Zehn Jahre Matrix wird in Königsbrunn gefeiert. Am Samstag gibt es ab 14 Uhr eine Quiz-Night am Lagerfeuer mit Musik und BBQ.

Konzerte für jeden Geschmack

Im Gartenatelier von Olli Marschall in Lettenbach, Steppacher Straße 1, spielt zur Nachtaustellung ein Acoustic Giutar Duo. Los geht es am Samstag um 21 Uhr, Nachtausstellung, Joe & Gio, Acoustic Guitar Duo ab 21 Uhr.

Im Dinkelscherber Pfarrzentrum, Pfarrzentrum, Auer Kirchweg 2, präsentieren am Freitag um 20 Uhr die Nachwuchspianisten Romy Haslinger, Johanna Walter, Miriam Nolte und Florian Fischer in Kammerkonzert. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.

Auf der Seebühne im Naturfreibad Fischach beginnt am Sonntag um 19 Uhr die Serenade von Musikverein Aretsried mit den Alphornbläsern. Spenden für den Verein sind erwünscht.

Chansons und Evergreens präsentieren „Fräulein und Schmid und die Schattenmänner“ am Samstag um 20 Uhr. Im Genusscafé in Lützelburg ist der Eintritt frei. Es wird gesammelt.

„Lebe deinen Traum“, das Ballonmusical, wird am Samstag um 18.30 und am Sonntag um 19.30 Uhr in der Gersthofer Stadthalle gezeigt.

In Hirblingens Kirche St. Blasius, Hirblingen spielt Marius Herb am Freitag um 17 Uhr ein Orgelkonzert.

Icon Galerie 44 Bilder Ein Rundgang in Bildern auf dem Oberschönenfelder Töpfermarkt

Ein Picknick-Konzert beginnt am Freitag um 19 Uhr im Pfarrgarten in Stettenhofen. Mit dabei sind Pausenchor und der Jugend-Projekt-Chor Crazy Summer. Sitzgelegenheiten und Snacks soll jeder selbst mitbringen; bei schlechtem Wetter geht‘s in die Mehrzweckhalle Langweid. Der Eintritt frei.

Die Gemeinschaftsserenade der Harmoniemusik Welden beginnt am Sonntag um 19 Uhr, entweder an der St.-Thekla-Kirche oder im Holzwinkelsaal.

In der Grund- und Mittelschule Welden sind am Freitag ab 19 Uhr Lamusica, die Musikvereinigung Welden und Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen zu Gast und geben ein Konzert.

Im Schwabmünchner Kunsthaus, Bahnhofstraße 7 (Rückgebäude) heißt es am Freitag um 19.30 Uhr „...mit Schaum im Ohr - Ein Jahrhundert deutsche Unterhaltungsmusik“, ein Konzert von Cantiamo unter der Leitung von Jürgen Scholz.

Icon Galerie 14 Bilder Der Bürgermeister ging baden, es gab rockige Musik und ein vielfältiges Angebot für Kinder beim Klosterlechfelder Dorffest.

In der Bobinger Dreifaltigkeitskirche beginnt am Samstag um 20 Uhr das a-Cappella-Chorkonzert mit „Chorfeo“.

Die Veranstaltung „Bookshop live: Kellner und Raith“ im Schützenheim in Klosterlechfeld wird am Samstag um 19.30 Uhr nachgeholt. Ursprünglich war der Termin am 13. Juli vor einem Jahr. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Theater und Ausstellung

Der Lützelburger Theaterabteilung des TSV zeigt in der Freilichtbühne am Sportplatz am Samstag um 20.30 Uhr das Stück „Gut gehext ist halb gewonnen“.

Der Bobinger Kunstverein veranstaltet im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, mit „Rückschau“ eine Jubiläumsausstellung zum 90. Geburtstag von Klaus Nowotny. Die Eröffnung ist am Sonntag um 15 Uhr. Die Ausstellung wird bis zum 3. August gezeigt. An Sonntagen ist der Künstler selbst anwesend.

Icon Galerie 27 Bilder Eindrücke vom Radegundisfest in Waldberg, das jedes Jahr zu Ehren der Wolfsheiligen gefeiert wird.