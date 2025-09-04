Ex-Häftling über Gablinger Skandal-Knast: „Ich habe es nicht so schrecklich empfunden“

Die Justizvollzugsanstalt Gablingen steht weiter in den Schlagzeilen. Inzwischen sind 30 Ermittler mit den Misshandlungsvorwürfen in der Einrichtung beschäftigt. Benjamin Scheffler (Name von der Redaktion geändert) war bis Anfang des Jahres Gefangener in der Justizvollzugsanstalt Gablingen. Er war nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Nach zweieinhalb Jahren wurde er entlassen. Er hatte an sich selbst gearbeitet; zudem war laut JVA ein gesicherter Übergang in Freiheit gewährleistet. Sein Anwalt Florian Engert aus Augsburg hat die Aussagen seines Mandanten bestätigt.

