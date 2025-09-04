Icon Menü
„Nicht so schrecklich“: Ex-Häftling berichtet über JVA Gablingen

Interview

Ex-Häftling über Gablinger Skandal-Knast: „Ich habe es nicht so schrecklich empfunden“

Zweieinhalb Jahre war ein Mann in der JVA Gablingen inhaftiert. Nach all den Berichten über Missstände dort, erzählt er nun von seinem Alltag hinter Gittern.
Von Cordula Homann
    Die Augsburger Staatsanwaltschaft ermittelt seit einiger Zeit wegen verschiedener Vorwürfe gegen mehr als ein Dutzend Justizbedienstete aus Gablingen. Ein Ex-Häftling berichtet von seinem Alltag hinter den Gittern der JVA. Foto: Augsburger Allgemeine

    Die Justizvollzugsanstalt Gablingen steht weiter in den Schlagzeilen. Inzwischen sind 30 Ermittler mit den Misshandlungsvorwürfen in der Einrichtung beschäftigt. Benjamin Scheffler (Name von der Redaktion geändert) war bis Anfang des Jahres Gefangener in der Justizvollzugsanstalt Gablingen. Er war nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Nach zweieinhalb Jahren wurde er entlassen. Er hatte an sich selbst gearbeitet; zudem war laut JVA ein gesicherter Übergang in Freiheit gewährleistet. Sein Anwalt Florian Engert aus Augsburg hat die Aussagen seines Mandanten bestätigt.

