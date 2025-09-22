Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Exhibitionist belästigt Frau in Thierhaupten

Thierhaupten

Exhibitionist belästigt eine Frau am frühen Sonntagmorgen

Er klingelte an ihrer Haustür, um sich dann halb nackt zu zeigen. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    In Thierhaupten hat ein Exhibitionist eine 45-jährige Frau belästigt. Die Polizei konnte ihn nicht finden. (Symbolbild)
    In Thierhaupten hat ein Exhibitionist eine 45-jährige Frau belästigt. Die Polizei konnte ihn nicht finden. (Symbolbild) Foto: Wolfgang Widemann

    Gleich zweimal aufgeschreckt hat ein unbekannter Täter eine 45-jährige Frau in Thierhaupten. Wie die Polizei berichtet, klingelte der Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr an der Haustür einer 45-jährigen Frau. Als sie diese öffnete, stand der Unbekannte halb nackt vor ihr und manipulierte an seinem Glied. Die 45-Jährige schlug die Tür wieder zu, der etwa 165 cm große und etwa 25 Jahre alte Täter verschwand. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. (jah)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden