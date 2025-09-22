Exhibitionist belästigt eine Frau am frühen Sonntagmorgen

Gleich zweimal aufgeschreckt hat ein unbekannter Täter eine 45-jährige Frau in Thierhaupten. Wie die Polizei berichtet, klingelte der Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr an der Haustür einer 45-jährigen Frau. Als sie diese öffnete, stand der Unbekannte halb nackt vor ihr und manipulierte an seinem Glied. Die 45-Jährige schlug die Tür wieder zu, der etwa 165 cm große und etwa 25 Jahre alte Täter verschwand. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. (jah)

