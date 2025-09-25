Fabian Wamser ist SPD-Landratskandidat

Die SPD Augsburg-Land hat Fabian Wamser auf ihrer Delegiertenversammlung in Thierhaupten einstimmig zum Kandidaten für die Landratswahl am 8. März 2026 gewählt. Der 31-jährige Jurist aus Schwabmünchen erhielt laut Pressemitteilung 100 Prozent der Stimmen der Delegierten.

Wamser war 2020 schon einmal als Landratskandidat angetreten. Damals war er als Listenführer der SPD in den Kreistag eingezogen. Dort hatte er mit Harald Güller die Spitze der SPD-Fraktion gebildet. In seiner Bewerbungsrede sagte er: „Als ich vor sechs Jahren für das Amt des Landrats kandidierte, habe ich damit schon einmal gesagt: ‚Ich bin bereit, Verantwortung für den Landkreis Augsburg zu übernehmen‘.“ Nun bewerbe sich der 31-Jährige sich nicht für einen zweiten Versuch, sondern als jemand, der sechs Jahre Kreispolitik mitgestaltet und dazugelernt habe.

Diese Ziele hat der SPD-Landratskandidat

Seiner Meinung nach scheitern im politischen Alltag Dinge nicht zwangsläufig an fehlendem Geld oder einengenden Gesetzen. „Ich habe gelernt: Wenn man will – dann ist wahnsinnig vieles möglich. Und ich will gestalten.“ Wamsers Schwerpunkte sind laut eigener Auskunft Gesundheit, Mobilität, bezahlbarer Wohnraum und das Ehrenamt. Er will für eine neue Klinik im Augsburger Land und den Ausbau kommunaler medizinischer Versorgungszentren kämpfen, eine bessere Vertaktung von Bus und Bahn erreichen und erreichen, dass der Landkreis mit seiner Wohnungsbaugesellschaft noch aktiver wird und mehr bezahlbaren Wohnraum schafft. Außerdem will er Bürokratie abbauen und ehrenamtliches Engagement mit „echter Unterstützung und Infrastruktur stärken“.

Ehrenamtlich als Rettungssanitäter im Einsatz

Wamser arbeitet bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern und erwarb daneben die Zulassung als Rechtsanwalt. In seiner Heimatstadt Schwabmünchen ist er Mitglied des Stadtrats. Außerdem engagiert er sich ehrenamtlich als Rettungssanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz sowie als Führungskraft im Katastrophenschutz. Daneben bekleidet er dort unter anderem das Amt des Kreisjustiziars des BRK-Kreisverbandes Augsburg-Land sowie des Bezirksjustiziars des BRK-Bezirksverbandes Schwaben. Seit 2020 ist er stellvertretender Bezirksvorsitzender der Schwaben-SPD.

„Fabian kann mitreißen und mit seiner Motivation anstecken“, warb Harald Güller für den Kandidaten, der Kompetenz, Erfahrung, Energie und Ideen mitbringe. Wamser seinerseits rief die Anwesenden dazu auf, gemeinsam zu „zeigen, dass Sozialdemokratie Mut, Haltung und den Willen bedeutet, für Menschen einzustehen, wenn andere nur Ausreden suchen“. Mit der Nominierung geht die SPD Augsburg-Land in die Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2026.