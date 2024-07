Fahrerflucht in Diedorf: Polizei sucht Hinweise

Eine Autofahrerin war am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Ulmer Landstraße in Richtung Diedorf unterwegs. Auf Höhe der Vogelsangkreuzung musste sie wegen stockenden Verkehrs anhalten. Eine unbekannte Autofahrerin in einem weißen Kleinwagen fuhr ihr daraufhin hinten auf. Die Unfallverursacherin floh danach unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto der Geschädigten entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die unfallflüchtige Fahrerin wird als 20 bis 30 Jahre alt und mit langen, hellen Haaren beschrieben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen zu melden. (diba)

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrerflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis