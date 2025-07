Zwei Fahrräder am Bahnhof gestohlen

Gleich zwei Fahrraddiebstähle meldet die Polizei Zusmarshausen im Bereich des Bahnhofs in Dinkelscherben: Im Zeitraum vom 24. bis zum 25. Juli war ein Fahrrad der Marke Rekord im Bereich der Fahrradständer abgestellt und auch abgesperrt. Der unbekannte Täter beschädigte das Schloss und konnte so das Fahrrad entwenden. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Das zweite Rad wurde vor den Augen des Besitzers entwendet. Der 19-Jährige stand am Freitag gegen 21.45 Uhr mit seinem Fahrrad der Marke Cube auf der südlichen Bahnhofseite. Der junge Mann war ungefähr zehn Meter von seinem unversperrten Fahrrad entfernt, als der unbekannte Täter das Fahrrad nahm und in nordwestliche Richtung davonfuhr. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung der Polizei, konnte der Täter nicht mehr ermittelt werden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (kar)

