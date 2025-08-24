Icon Menü
Fahrradfahrer wird laut Polizei bei einem Unfall Gessertshausen verletzt

Gessertshausen

Fahrradfahrer wird bei Unfall verletzt

In Gessertshausen hat nach Angaben der Polizei ein junger Autofahrer einen Radler übersehen. Dieser stürzte und erlitt Schürfwunden und Prellungen.
    Bei einem Unfall in Gessertshausen ist laut Polizei ein Fahrradfahrer verletzt worden.
    Bei einem Unfall in Gessertshausen ist laut Polizei ein Fahrradfahrer verletzt worden. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Auf der Margertshausener Straße zwischen der Staatsstraße 2026 und Wollishausen hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer übersah laut Polizeibericht beim Einfahren aus einem Feldweg einen Vorfahrtsberechtigten, 78-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (AZ)

