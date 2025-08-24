Fahrradfahrer wird bei Unfall verletzt

Auf der Margertshausener Straße zwischen der Staatsstraße 2026 und Wollishausen hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer übersah laut Polizeibericht beim Einfahren aus einem Feldweg einen Vorfahrtsberechtigten, 78-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (AZ)

