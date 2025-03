Warum fallen immer mehr Fahrschüler durch die Prüfung?

Früher hatte man bei der Führerscheinprüfung vor allem vor dem praktischen Teil Respekt. Die Theorie galt als kleines Übel. Inzwischen stellt sich die Situation anders dar. So sagt der Datenreport des TÜV-Verbandes von 2024 aus, dass 45 Prozent der Fahrschüler bei der Theorieprüfung, 37 Prozent in der Praxis gescheitert sind. Gilt das auch im Augsburger Land?

Auf die theoretische Prüfung können sich die Anwärter inzwischen per App auf dem Handy vorbereiten. Diese, so sagt Daniel Kränzle von der Fahrschule Schönthier in Zusmarshausen, dokumentiere das Wissen und attestiere am Ende die Prüfungstauglichkeit. Doch darauf wollen manche Prüflinge nicht warten - und fallen dann durch. Thomas Gruber von der Fahrschule Dallhammer lässt nur diejenigen zur Prüfung zu, von denen man sicher ist, dass sie bestehen. Das führe zu einer Quote von 92 Prozent in der Theorieprüfung.

Das Interesse am Führerschein sinkt im Landkreis Augsburg

Grundsätzlich merken die Fahrschulen: Das Interesse am Führerschein sinkt. Gruber, der fünf Filialen im nördlichen Landkreis betreibt, sagt: „Vielen fehlt heute die Motivation, den Führerschein zu erwerben. Sie sind es gewohnt, dass das „Mama-Taxi“ sie überallhin chauffiert.“ Er meint, 50 Prozent der jungen Erwachsenen hätten gar keine Lust, den Führerschein zu machen. Laut Daniel Turner aus Großaitingen sei der Führerschein für viele inzwischen nurmehr „schmückendes Beiwerk“.

Und wie sieht es bei der praktischen Fahrprüfung aus? Früher, so Kränzle, hätten sich Jugendliche auf dem Beifahrersitz viel abgeschaut und manches gelernt. Heute schaue man stattdessen lieber aufs Handy. Schwerer sei die Praxis auch wegen des gewachsenen Verkehrsaufkommens. Einen anderen Aspekt erwähnt Nikolaj Koch, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule in Königsbrunn: „Die modernen Autos besitzen immer mehr Assistenzsysteme, die von den Schülerinnen und Schülern beherrscht werden müssen.“ Dies erhöhe die Anforderungen bei der praktischen Prüfung und führe trotz positiver Auswirkungen der Technik zu zusätzlichem Stress. Weil manche Führerscheinanwärter Sprachprobleme haben, bietet Koch seine Kurse auch in Russisch und Englisch an.

Alles in allem bestätigt der Königsbrunner Fahrlehrer die erhöhten Durchfallquoten besonders in der Praxis, verursacht durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, aber auch durch die zum Teil fehlende Motivation der Prüflinge. In Großaitingen brauchen die Schülerinnen und Schüler inzwischen 40 bis 50 Fahrstunden, sagt sein Kollege, Fahrlehrer Turner. „Die Prüfung ist schwerer als vor 20 Jahren.“ Außerdem steige die Aggressivität im Verkehr. Auch das mache es Anfängern und Anfängerinnen schwerer.