Wohin mit Fallobst? Obst- und Gartenbauvereine helfen

Äpfel, Birnen, Quitten und Trauben - Die Vorfreude auf die Ernte aus dem eigenen Garten ist groß. Bald ist es wieder soweit: Der Herbst steht vor der Tür und damit beginnt auch wieder die Erntezeit. Da kommt die Frage auf: Was tun mit der Ernte? Obst-und Gartenbauvereine im Landkreis Augsburg sowie die Fachpraxislehrerin aus Schwabmünchen geben Tipps wie die richtige Ernte und die anschließende Verarbeitung gelingt.

So geht‘s richtig - Ernten und Lagern

Carina Brunner, Fachpraxislehrerin für Garten und Natur an der staatlichen Landwirtschaftsschule in Schwabmünchen, warnt davor Äpfel zu lange im eigenen Garten liegen zu lassen. Am besten die Früchte so früh wie möglich einsammeln oder direkt vom Baum abernten, damit diese nicht von Würmern und anderen Insekten befallen werden.

Beim anschließenden Lagern sei darauf zu achten, dass die Ernte nicht in einem feuchten Kellerraum, sondern am besten im Obstschränken trocken gelagert werden. So würden die Äpfel, Birnen und Co. viel länger halten, bevor man sie weiterverarbeitet. Allerdings warnt Carina Brunner: „Wenn einmal ein Apfel schimmelt, dann ist es oft schon zu spät. Daher lohnt es sich, die Äpfel lieber zu früh als zu spät zu verarbeiten.“

Doch wohin mit der Ernte? Der Geheimtipp: „Fruchtleder“

Aus dem Obst lässt sich Marmelade, Mus oder auch Gelee herstellen und auch für Kuchen eignen sich Äpfel oder Zwetschgen einwandfrei. Wer jedoch von den üblichen Möglichkeiten gelangweilt ist, für den hat die Fachpraxislehrerin aus Schabmünchen noch einen Geheimtipp. Carina Brunner empfiehlt die Herstellung von sogenanntem „Apfelleder“. Dazu müsse zuerst die Frucht püriert und anschließend dünn auf ein Backblech gestrichen werden. Wichtig ist beim Erhitzen im Backofen nur, dass das Püree bei niedriger Temperatur für mehrere Stunden getrocknet wird. Das entstandene Fruchtleder kann dann in Streifen geschnitten werden. Und fertig ist der perfekte Snack, der auch bei Kindern als „Gummibärchen-Ersatz“ sehr beliebt ist. Das Fruchtgummi hat den Vorteil, dass es trocken und luftdicht gelagert, mehrere Monate haltbar ist.

Obst-und Gartenbauvereine im Landkreis helfen aus

Alternativ ist eine der einfachsten und mit geringem Aufwand verbundene Lösung, die Obstpresse. Diese hat den Vorteil, dass auch große Mengen an Äpfeln und Birnen schnell und platzsparend verwendet werden. Dabei helfen vor allem Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Augsburg aus. Viele Vereine wie etwa in Batzenhofen, Bobingen, Haunstetten und Herbertshofen bei Meitingen verfügen über eine eigene Mosterei und verarbeiten die Ernte aus dem eigenen Garten zu Saft. Ob Äpfel, Birnen oder Quitten, fast alles wird von den Mostereien entgegengenommen und preiswert zu Saft gepresst.

Los geht es mit der Mostsaison, abhängig vom jeweiligen Verein, ab Ende August oder Anfang September bis Oktober. In den meisten Fällen ist es für jeden auch ohne Mitgliedschaft, nach Terminabsprache, möglich sein eigenes Obst vorbeizubringen. Es reichen schon wenige Äpfel bis hin zu 50 Kilogramm, sagt Michael Englisch, erster Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins in Batzenhofen. In den meisten Vereinen hat man außerdem die Wahl seinen Saft direkt roh oder auch erhitzt zu erhalten. Der Vorteil des Erhitzens ist dabei, dass der Apfelsaft bis zu einem Jahr haltbar bleibt.

