Mit Falschgeld in Apotheken bezahlt - Polizei sucht nach Betrüger-Bande

Der Betrug fliegt erst auf, als die Geldscheine der Bank gezählt werden. Offenbar sehen die falschen Hunderter, mit denen zuletzt in Apotheken bezahlt wurde, täuschend echt aus. Auch in den Apotheken von Carolin von Fritschen in Stadtbergen und Göggingen tauchte das Falschgeld auf. „Das sind wirklich gute Fälschungen“, sagt die Apothekerin. Die Polizei bestätigt: Aktuell wird wegen mehrerer ähnlicher Fälle in der Region Augsburg ermittelt. Offenbar haben es die Betrüger gezielt auf Apotheken abgesehen. Weshalb taucht ausgerechnet dort vermehrt Falschgeld auf?

