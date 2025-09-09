Nachmittag der Inklusion lockt 400 Besucher nach Meitingen

Einen bunten Nachmittag der Inklusion haben der Verein FamilienAuszeit Meitingen und das örtliche Inklusionsbüro veranstaltet. Die Resonanz war hervorragend: Gut 400 Besucher kamen auf den Rathausplatz, um sich dort an Aktionen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu beteiligen und sich zu engagieren - sehr zur Freude der Vereinsvorsitzenden Heike Rabas.

22 Aussteller präsentierten Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderung. Parallel konnten Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren Mitmachaktionen wie Kinderschminken, Blasrohrschießen, Schachspielen oder Parcoursfahren mit dem Rollstuhl genießen. Im Bürgersaal informierte unterdessen Simone Hiltern über Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung zu unterstützen.

Alle Aktionen sind kostenfrei

Alle Aktionen waren kostenfrei, zudem gab es Pommes frites und Getränke auf Spendenbasis. Zusätzlich boten zwei Glücksräder diverse Preise an. (Peter Heider)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!