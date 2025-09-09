Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

FamilienAuszeit Meitingen bietet Nachmittag der Inklusion

Meitingen

Nachmittag der Inklusion lockt 400 Besucher nach Meitingen

Aussteller präsentieren auf Einladung des Vereins FamilienAuszeit Meitingen Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung.
    • |
    • |
    • |
    Ein abwechslungsreiches Programm sorgte den ganzen Nachmittag über für Kurzweil und großes Interesse bei den Besuchern.
    Ein abwechslungsreiches Programm sorgte den ganzen Nachmittag über für Kurzweil und großes Interesse bei den Besuchern. Foto: Peter Heider

    Einen bunten Nachmittag der Inklusion haben der Verein FamilienAuszeit Meitingen und das örtliche Inklusionsbüro veranstaltet. Die Resonanz war hervorragend: Gut 400 Besucher kamen auf den Rathausplatz, um sich dort an Aktionen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu beteiligen und sich zu engagieren - sehr zur Freude der Vereinsvorsitzenden Heike Rabas.

    22 Aussteller präsentierten Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderung. Parallel konnten Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren Mitmachaktionen wie Kinderschminken, Blasrohrschießen, Schachspielen oder Parcoursfahren mit dem Rollstuhl genießen. Im Bürgersaal informierte unterdessen Simone Hiltern über Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung zu unterstützen. 

    Alle Aktionen sind kostenfrei

    Alle Aktionen waren kostenfrei, zudem gab es Pommes frites und Getränke auf Spendenbasis. Zusätzlich boten zwei Glücksräder diverse Preise an. (Peter Heider)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden