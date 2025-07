Kunstraum Leitershofen zeigt „Farbräume 2.0“ von Siegfried Ijewski 

Die Eröffnung der Ausstellung „Farbräume 2.0“ des Malers Siegfried Ijewski findet am Sonntag, 27. Juli, um 15 Uhr im Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen statt. Zu sehen sind neue Werke des Farbfeldmalers, die seit seiner ersten Ausstellung 2020 im Kunstraum Leitershofen entstanden sind. Siegfried Ijewski malt Bilder, deren Inhalt die Farbe ist. Der emeritierte Hochschullehrer aus Aachen zu seiner Intention: „Es geht mir in meiner Arbeit vor allem darum, einen sinnlichen Vorgang beim Betrachter bei der Wahrnehmung eines Bildes auszulösen.“ Zur Vernissage wird der 83-jährige Künstler anwesend sein. Musikalisch wird die Vernissage von Christian Döß auf dem Saxophon begleitet. Die Ausstellung ist bis zum 14. September jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr in der Galerie Kunstraum Am Pfarrhof Leitershofen zu sehen. Weitere Infos im Internet unter www.kunstraum-leitershofen.de. (AZ)

