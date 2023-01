Im Augsburger Land wird's bunt: Das sind die größten Bälle und Umzüge 2023

Bobingen Die Kolpingsfamilie Bobingen bietet ebenfalls einige Faschingsveranstaltungen an. Den Auftakt macht am 17. Februar die Jugendfaschingsparty "Get Crazy" um 19 Uhr in Straßberg im Reichsadler. Die Kinderfaschingsbälle finden am Faschingssamstag, 18., und Rosenmontag, 20. Februar, jeweils um 14 Uhr in der Singoldhalle statt. Am Abend des 18. Februar sind die Großen dran – beim Faschingsball gemeinsam mit der Feuerwehr. Beginn ist um 20 Uhr.