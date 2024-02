Der Fasching im Landkreis Augsburg dreht am Wochenende noch einmal auf

Das Faschingswochenende steuert im Augsburger Land mit vielen Veranstaltungen auf den Höhepunkt zu: In diesen Orten finden Umzüge und Bälle statt.

Faschingsfans aufgepasst: Von Freitag, 9. Februar, bis Sonntag, 11. Februar, ist für alle Närrinnen und Narren einiges geboten. Der Fasching geht mit Partys und Umzügen in die heiße Phase. Es gibt im Landkreis Augsburg viele Gelegenheiten, um die Pappnase oder das Clownkostüm aus dem Schrank zu holen. Hier eine Übersicht zu den größten Veranstaltungen:

Bobingen: In der Singoldhalle ist am Freitag von 15 bis 19 Uhr ein Faschingskränzle mit den Original Wertachtalern und Showeinlagen.

Diedorf: Im Theaterhaus Eukitea heißt das Motto am Sonntag ab 16 Uhr: „Piratenfasching“.

Gersthofen: Am Rußigen Freitag steigt auf dem Rathausplatz die Lech-Au-Party der Lechana. Für Stimmung sorgen Isi Glück, Deejay Biene und Honk, die in Clubs auf Mallorca auftreten. Am Samstag folgt ein Kinderfaschingsumzug ab 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Dort ist am Sonntag fröhliches Treiben um den Narrenbaum angesagt.

Klosterlechfeld: Im Feuerwehrhaus steigt am Freitag ab 20 Uhr eine Faschingsparty.

Königsbrunn: Der Faschingsball des CCK findet am Samstag im Gemeindezentrum St. Johannes ab 19 Uhr statt.

Gespannt darf man schon auf die Mottowagen sein, die bei den Umzügen so wie hier 2023 in Zusmarshausen dabei sein werden. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Meitingen: Kinder (bis acht Jahre) können in die Grundschule am Sonntag von 14 bis 17 Uhr zum Ball des Jugendrotkreuzes kommen.

Rettenbergen: Ein kleiner Umzug findet im Gersthofer Stadtteil Rettenbergen am Sonntag ab 14.14 Uhr statt. Willkommen sind Fußgruppen und Teilnehmer mit Boller- bzw. Leiterwagen. Start ist an der Buswendeplatte. Anschließend ist Faschingstreiben am Feuerwehrgerätehaus.

Schwabmünchen: Lustig wird es beim "Narrenabend" in der Stadthalle am Samstag ab 19.30 Uhr mit den Menkingern.

Thierhaupten: Im Herzog-Tassilo-Saal heißt am Samstag ab 20 Uhr das Motto: „Da Fasching is back to 80’s“.

In Wehringen gibt es ein buntes Treiben auf dem Rathausplatz

Wehringen: Großer Faschingsumzug des Faschingsclubs FCW ist am Sonntag ab 14 Uhr, anschließend beginnt das Faschingstreiben auf dem Rathausplatz.

Welden: Der große Faschingsumzug startet am Samstag ab 14.30 Uhr. Am Festplatz wird im beheizten Zelt gefeiert, inklusive Showauftritten und Musik von DJ Lude.

Willmatshofen: In der Turnhalle kann man am Samstag von 14 bis 17 Uhr zum Kaffeekränzle und ab 20 Uhr zur Faschingsparty.

Zusmarshausen: Die Wohltätigkeitsveranstaltung "Zus, wie's lacht und trinkt – feiern für einen guten Zweck" beginnt am Samstag ab 17.30 Uhr in der Schwarzbräuhalle. Der Umzug der Zusamtaler Bettschoner startet am Sonntag um 13 Uhr. Die Feier findet im Partyzelt beim Wertstoffhof statt.

Für Faschingsmuffel gibt es eine Alternative: Im MUGS – Museum und Galerie Schwabmünchen wird am Samstag um 19.30 Uhr die neue Ausstellung „Blumenpracht – Neu gedacht! – die Geschichte der künstlichen Blumen“ eröffnet.