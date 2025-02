Am Wochenende kommen die Narren in der Region voll auf ihre Kosten

Die närrische Zeit hat die Region voll im Griff - Faschingsbälle und - partys, wo nach Lust und Laune getanzt und gelacht werden kann, gibt es an diesem Wochenende in fast jedem Ort. Hier eine Auswahl:

Im nördlichen Landkreis Augsburg sind dies die wichtigsten Faschings-Events für die Großen und die Kleinen - aber Vorsicht: Nicht überall gibt es kurzfristig noch Eintrittskarten. Etwa für die beliebten Faschingssitzungen der Kol-La in der Stadthalle Gersthofen: Wenige Restkarten gibt es an diesem Wochenende nur noch für die Vorstellung am Sonntag um 19 Uhr.

Am Samstagabend steigt in Heretsried im Bürgerhaus Lauterbrunn ein Faschingsball, in der Rothtalhalle in Horgau der Sportlerball und im Vereinsheim Fleinhausen der Schieß- und Spritzball.

Die Kinder kommen bei Kinderfaschingsbällen am Sonntagnachmittag im Schützenheim Adelsried (ab 14.14 Uhr), in der Staudenlandhalle Fischach, im Pfarrsaal Stettenhofen und in der Mehrzweckhalle Batzenhofen - Beginn jeweils um 14 Uhr - auf ihre Kosten. In Neusäß findet am Sonntagnachmittag in der Stadthalle ab 14.30 Uhr der Narrneusia-Kinderfasching statt, im Bürgersaal Stadtbergen beginnt um 15 Uhr der Kinderball der Augspurgia. Hier findet auch am Samstag ab 10 Uhr das Gardetreffen statt.

Im Markt Zusmarshausen ist am Freitagabend in Wollbach ab 19.30 Uhr der Faschingsball der Ortsvereine, am Sonntag ab 11 Uhr der Kinderfaschingsball, in Steinekirch feiern ab 14 Uhr „Jung und Alt und Zwischadenna“.

Festlicher „Ball der Feuerwehren“ in Neusäß

Nichts mit Fasching, dafür mit dem Ehrenamt, hat der „Ball der Feuerwehren“ der acht Neusässer Feuerwehren zum Auftakt ihres Jubiläumsjahres zum 150-jährigen Bestehen zu tun. Der festliche Ball mit Musik, Tanz, Kulinarik und Bar beginnt am Freitag um 18 Uhr in der Stadthalle (Einlass ab 17.30 Uhr). Dresscode: Ausgehuniform oder Abendgarderobe.

Konzerte gibt es an diesem Wochenende ebenfalls: In Dinkelscherben spielen „Last Order“ am Samstag ab 18 Uhr in Old Finkl‘s Pub irische und schottische Musik, in der Staudenlandhalle Fischach sind ab 19.30 Uhr Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden zu Gast.

Fasching und Kultur im südlichen Landkreis

Auch der südliche Landkreis Augsburg ist am Wochenende fest in der Hand der Narren: In Langerringen steigt in der Gaststätte Deutsches Haus am Samstagabend der Bürger- und Bauernball, in der Schwabmünchner Stadthalle der Schwarz-Weiß-Ball der Liedertafel, in der Lechfeldhalle Kleinaitingen der Dorfball, in der Imhofhalle Untermeitingen die Narrensitzung der Imhofia und in der Turnhalle Wehringen ist am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr der Bunte Abend des Faschingsclubs.

Icon Vergrößern In Untermeitingen ist am Samstag wieder Narrenabend der Imhofia. Foto: Anja Fischer (Archivbild) Icon Schließen Schließen In Untermeitingen ist am Samstag wieder Narrenabend der Imhofia. Foto: Anja Fischer (Archivbild)

Für die Kinder gibt es Faschingsbälle am Sonntagnachmittag im Bürgerhaus Graben sowie im Sportheim Untermeitingen - Beginn jeweils ab 14 Uhr.

Kulturangebote gibt es am Wochenende ebenfalls, nämlich in Schwabmünchen im Kunsthaus am Freitag um 19 Uhr „Sing Goldies mit Texten von Elmar Pfandzelter“ und im Gemeindezentrum St. Gallus in Langerringen am Samstag um 20 Uhr Bookshop Live: Susi Raith und die Spießer - Wilde Zeiten.

Icon Vergrößern In der Aula der Schule an der Römerallee spielt das Königsbrunner Kammerorchester die Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Foto: Regina Elias (Archivbild) Icon Schließen Schließen In der Aula der Schule an der Römerallee spielt das Königsbrunner Kammerorchester die Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Foto: Regina Elias (Archivbild)

Das Königsbrunner Kammerorchester spielt am Sonntag um 17 und um 19 Uhr in der Schulsporthalle „Hänsel und Gretel“, die Märchenoper von Engelbert Humperdinck für Kinder (ab 6 Jahren) und Erwachsene. Und im Kulturzentrum Graben gibt es am Sonntag ab 19 Uhr „Groovy Soul Roots Music“ mit den Mufiti Twins & The Three Drummers. (AZ)