Der Gersthofer Rathausplatz wird zum Faschingsmittelpunkt

Tausende Besucher und Besucherinnen hatten sich seit Freitagabend in Gersthofen auf dem Rathausplatz zusammengefunden, um den Fasching mit einem bunten Programm, organisiert von der Lechana, zu feiern. Während am Freitag die Lech-Au-Party anstand und am Sonntag der traditionelle Tanz um den Narrenbaum, standen am Samstag die Kinder im Mittelpunkt. Auf unserem Bild haben die „Little Magic‘s“ ihren Auftritt.

