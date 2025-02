Faschingsumzug in Deubach: Wo Gäste am besten parken und zuschauen

Wo kann man am besten parken?

STEFANIE AUMANN: Am allerbesten, wenn man von der kutzenhauser Seite reinfährt. Da ist eine Feldkreuzung, über den Feldweg kommt man in das alte „Neubaugebiet“. Da stehen die ganzen Straßen als Parkmöglichkeit zur Verfügung.

Wo sieht man am besten?

STEFANIE AUMANN: Völlig egal! Durch das, dass wir diese eine Hauptstraße haben, ist es wirklich egal, wo man steht. Man hat überall einen super Blick. Wo es natürlich am praktischsten ist, ist natürlich da, wo eine Verköstigungshütte ist. Es gibt am Feuerwehrhaus eine relativ große, da gibt es Bratwürste und Kässpatzen. Dann ist beim Wagner ein Wagen mit Süßigkeiten, also Küchle, Krapfen – was man halt beim Fasching braucht. Unsere Hütte steht daneben, da gibt es Leberkässemmeln und Getränke oder kleine Schnäpsle. Bei der Kirche gibt es zwei. Einmal direkt an der Kirche, da gibt es wieder die Basis mit Leberkäs und Getränken. Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine größere mit Pizzaschnitten. Es gibt noch eine, rechts neben dem alten Zech-Gelände. Die letzte Hütte ist dann auf der Partymeile.

Was gibt es Neues?

STEFANIE AUMANN: Wir haben die Hütte mit den Pizzaschnitten. Das war früher eine Bratwurst- und Kässpatzen-Hütte. Da hat aber das Helferlein gesagt, dass er das schon seit 20 Jahren macht und gerne in Ruhestand gehen würde. Das vergönn’ ma ihm! Deshalb haben wir das jetzt ausgetauscht. Unser Prinzenpaar hat ihren Hof zur Verfügung gestellt, dort gibt es jetzt Pizzaschnitten, frisch aus dem Ofen.

Der Faschingsumzug in Deubach, Gessertshausen, beginnt am Dienstag, 4. März, um 14.14 Uhr.