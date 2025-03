Faschingsumzug in Welden mit Rittern, Glücksbringern und Popowackeln

Keine Lust auf Fasching? Das sah am Samstag beim Faschingsumzug im Finale der fünften Jahreszeit beim Faschingsumzug und närrischem Treiben in Welden aber ganz anders aus. Sowohl die Faschingsvereine als auch die zahlreichen Besucher und Besucherinnen hielten in Welden die Stimmung hoch. Tausende Mäschkerle in Feierlaune säumten die Straßen von der Hofstetter Straße hinunter bis zum Rathaus, vorbei am Hutgraben bis zum Festplatz.

