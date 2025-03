Der Faschingsumzug in Zusmarshausen ist einer der Höhepunkte für Faschingsfreunde in der Region. Start ist am Sonntag, 2. März, um 13 Uhr. Hier sehen Sie den Umzug live:

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingsumzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Livestream Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis