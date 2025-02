Faschingsumzug in Zusmarshausen: Wo Gäste am besten parken und zuschauen

Wo kann man denn am besten parken?

LEONIE SAPPER: Bei uns parkt man am besten bein Rothsee, Lidl, Rewe, Sortimo oder im Ort an den nicht abgesperrten Abschnitten.

Wo kann man am besten sehen?

LEONIE SAPPER: Bei uns kann man eigentlich überall relativ gut sehen. In jeder Ecke bekommt man den Umzug richtig gut mit. Gegenüber von der Allianz, am Standesamt, ist dann auch eine Ansage mit dabei und eine Verpflegung per Bar oberhalb. Auch an unserem Vereinsheim kann man richtig gut sehen und hören, welche Wägen kommen und wird mit Getränken gut versorgt.

Was ist das Beste am Faschingsumzug?

LEONIE SAPPER: Ich würde sagen, unser Highlight ist, dass wir relativ viele traditionelle Teile in unserem Umzug haben. Also mit 300 Personen, 13 Anmeldungen und 77 Wägen. Und das Highlight danach: unsere große Schwarzbräu-Halle für 1300 Leute, wo sechs verschiedene Showakts auftreten und unser großes Partyzelt, wo es jedes Jahr richtig abgeht.