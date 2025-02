Faschingsumzug in Schwabmünchen: Wo Gäste am besten parken und zuschauen

WO KANN MAN BEIM UMZUG AM BESTEN PARKEN?:

THOMAS HÖRL: Wenn Du für den Umzug kommst, parkst Du am besten am Festplatz oder am Schulzentrum. Das sind die beiden Parkflächen, die wir haben, wenn man nicht gerade in irgendeinem Wohngebiet stehen will.

WO SIEHT MAN AM BESTEN?:

SELINA ENGLBRECHT: Beim Umzug sieht man auf jeden Fall am besten in der Stadtmitte. Da haben wir einen Hubwagen aufgebaut, dort findet auch die Moderation statt. Da erfährt man: Welcher Wagen fährt gerade vorbei, wo kommt der her und was ist das Motto. Oder natürlich am Toblerone-Brunnen zur Kirche hoch. Dort hat man auch einen super Blick auf den ganzen Umzug.

WAS SIND DIE HÖHEPUNKTE AM UMZUG?:

THOMAS HÖRL : Bei uns geht es die ganze Woche recht heftig zur Sache. Wir haben erst unseren zweiten Narrenabend am Samstag, dem 1. März, in der Stadthalle. Dann startet am Dienstag, 4. März, um 17. 11 Uhr der Umzug in Schwabmünchen und danach …

SELINA ENGLBRECHT: … gibt es die riesen Aftershow-Kehraus-Party am Schrannenplatz, wo natürlich auch alle eingeladen sind, mit uns den Fasching ausklingen zu lassen, nochmal richtig reinzuhauen und Party zu machen.

Der Faschingsumzug in Schwabmünchen ist am Dienstag, 4. März, ab 17.11 Uhr.