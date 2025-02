Närrisches Wochenende steht bevor: Das sind die Veranstaltungs-Highlights

An diesem Wochenende nimmt der Fasching ein letztes Mal richtig Fahrt auf. Im Landkreis Augsburg stehen eine bunte Auswahl an Faschingsbällen, Veranstaltungen und Umzügen an. Unsere Redaktion hat eine Übersicht zusammengestellt:

Gersthofen lässt es ordentlich krachen. Los geht es am Freitag mit der Lechana auf dem Rathausplatz. Aber das ist noch lange nicht alles.

Lech-Au Party am Freitag: Um 19 Uhr startet die Party der Faschingsgesellschaft Lechana auf dem Rathausplatz von Gersthofen.

Kinderfaschingsumzug am Samstag: Um 14 Uhr startet der bunte und laute Umzug der kleinen Narren durch die Stadt, gefolgt von einem bunten Programm für die Kinder auf dem Rathausplatz.

Tanz um den Narrenbaum am Sonntag: Ab 13.30 Uhr beginnt der Faschingsspaß der Faschingsgesellschaft Lechana mit Gastgarde, Partystimmung und Abschlussfeuerwerk auf dem Rathausplatz.

Faschingsparty am Samstag: Ab 20 Uhr findet die Faschingsparty des TSV Gersthofen in der TSV-Turnhalle statt.

In Rettenbergen findet am Sonntag ab 14.14 Uhr der Faschingsumzug statt, danach buntes Treibern im Feuerwehrhaus.

Im Stadtberger Stadtteil Deuringen gibt es am Samstag eine Faschingsparty von 21 bis 3.30 Uhr beim TSV Deuringen in seiner Turnhalle mit Männerballett und Showtanz.

Einer der größten Umzüge findet am Samstag in Welden statt:

Faschingsumzug am Samstag: Ab 14.30 Uhr schlängelt sich der bunte Gaudiwurm durch die Straßen in Welden und anschließend kann im beheizten Zelt auf dem neuen Festplatz ab 16.30 Uhr zum Sound von DJ Lude und DJ Addx getanzt und gefeiert werden.

Den Faschingsumzug in Wehringen im Landkreissüden sollte man auch nicht verpassen:

Faschingsumzug am Samstag: Ab 14 Uhr startet der Gaudiwurm, danach lädt der Faschingsclub Wehringen zu einem Faschingstreiben für Jung und Alt auf dem Rathausplatz ein.

Keine Zeit? Kein Problem. Der ganze Faschingsumzug in Wehringen kann über unseren Livestream verfolgt werden: Hier geht’s zum Video

Das hat das närrische Zusmarshausen zu bieten:

Wohltätigkeitsveranstaltung der Zusmarshauser Ortsvereine „Zus wie‘s lacht und trinkt“ am Samstag: Ab 18.33 Uhr (Einlass: 17.33 Uhr) beginnt in der Schwarzbräuhalle die Wohltätigkeitsveranstaltung. Der Erlös kommt traditionell wohltätigen Organisationen zugute.

Faschingsumzug am Sonntag: Der Umzug der Zusamtaler Bettschoner beginnt um 13 Uhr. Anschließend wird in der Schwarzbräuhalle weiter gefeiert. Leonie Sapper, zweite Präsidentin der Zusamtaler Bettschoner, verrät, wo geparkt und wo im Anschluss feiert werden kann.

Keine Zeit? Kein Problem. Der ganze Faschingsumzug in Zusmarshausen kann über unseren Livestream verfolgt werden: Hier geht’s zum Video

In Dinkelscherben geht am Wochenende ebenfalls die Post ab:

Am Samstag ab 20.30 gibt es Fastnacht mit den Geggen Gaggas.

Was man Schwabmünchen nicht verpassen sollte:

Narrenabend am Samstag: Die Menkinger Narren veranstalten ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen den letzten Narrenabend.

Icon Vergrößern Der CCK Königsbrunn tritt am Wochenende unter anderem in der Singoldhalle Bobingen auf. Foto: Hermann Schmid (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der CCK Königsbrunn tritt am Wochenende unter anderem in der Singoldhalle Bobingen auf. Foto: Hermann Schmid (Archivbild)

In Bobingen wird am Wochenende kräftig eingeheizt:

Faschingskränzle am Freitag: Ab 15 Uhr wird in der Singoldhalle den ganzen Nachmittag lang gefeiert. Für närrische Stimmung sorgen die „Original Wertachtaler“.

Jugendfaschingsparty „Get Crazy“ am Freitag: Im ehemaligen Gasthof Reichsadler in Straßberg findet die Party ab 19 Uhr mit Spielen, Verpflegung und Wahl zum besten Faschingskostüm statt.

Kinderfaschingsball am Samstag: Ab 14 Uhr startet der Faschingsspaß in der Singoldhalle mit buntem Rahmenprogramm und Zauberkünstlerin.

Faschingsparty von Kolping und der Feuerwehr am Samstag: Ab 20 Uhr wird in der Singoldhalle mit DJ-Musik, Showeinlagen der Showtanzgruppe des CCK Fantasia aus Königsbrunn und dem Kolping Männerballett “Hackstöck” gefeiert.

In Diedorf ist am Sonntag der fröhliche Kinderfasching um 16 Uhr im Theaterhaus Eukitea geboten.

Das hat Fischach zu bieten:

Am Samstag wird ab 20 Uhr die Faschingsparty in der Turnhalle Willmatshofen veranstaltet.

Am Sonntag wird ab 14 Uhr der Kinderfaschingsball des Vereinsheims Siegertshofen veranstaltet.

In Kutzenhausen kommt der Fasching auch nicht zu kurz:

Am Samstag wird ab 20 Uhr der Faschingsball der Maingründler Vereine in der Gemeindehalle veranstaltet.

Thierhaupten hat einen besonderen Plan für das Wochenende:

Am Samstag findet von 14.15 bis 18 Uhr ein lustiges Schubkarrenrennen auf dem Marktplatz statt.