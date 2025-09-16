Schulstart für fast 16.300 Schüler im Landkreis Augsburg

Heute geht es los für genau 16.278 Schülerinnen und Schüler im Landkreis Augsburg. Nach sechs Wochen Sommerferien machen sie sich wieder auf den Weg in die Klassenzimmer. Damit sind so viele Kinder und Jugendliche in den Schulgebäuden, wie seit Jahren nicht, fast 2000 Schüler mehr als 2022/2023. Unter ihnen sind laut Landratsamt Augsburg auch 2771 Erstklässler. Ihre Zahl ist nach mehreren Jahren mit vergleichsweise vielen Erstklässlern nun wieder etwas gesunken. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr.

