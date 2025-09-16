Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Fast 16.300 Schüler starten 2025 ins neue Schuljahr im Landkreis Augsburg

Landkreis Augsburg

Schulstart für fast 16.300 Schüler im Landkreis Augsburg

Am heutigen Dienstag beginnt das neue Schuljahr. In den Klassenzimmern werden so viele Schüler erwartet wie lang nicht. Darunter sind auch viele Erstklässler.
Von Katja Röderer
    • |
    • |
    • |
    Heute beginnt das neue Schuljahr für fast 16.300 Schüler im Landkreis Augsburg.
    Heute beginnt das neue Schuljahr für fast 16.300 Schüler im Landkreis Augsburg. Foto: Marcel Kusch/dpa (Symbolbild)

    Heute geht es los für genau 16.278 Schülerinnen und Schüler im Landkreis Augsburg. Nach sechs Wochen Sommerferien machen sie sich wieder auf den Weg in die Klassenzimmer. Damit sind so viele Kinder und Jugendliche in den Schulgebäuden, wie seit Jahren nicht, fast 2000 Schüler mehr als 2022/2023. Unter ihnen sind laut Landratsamt Augsburg auch 2771 Erstklässler. Ihre Zahl ist nach mehreren Jahren mit vergleichsweise vielen Erstklässlern nun wieder etwas gesunken. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden