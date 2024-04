Trinkwasser in Feigenhofen muss abgekocht werden

Das Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg ordnet ein Abkochgebot für Biberbacher Ortsteil Feigenhofen an. Als Ursache wird eine Baumaßnahme genannt.

Es geht um den Gesundheitsschutz der rund 150 Bewohnerinnen und Bewohner im Biberbacher Ortsteil Feigenhofen: Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg hat angeordnet, dass das Trinkwasser ab sofort abgekocht werden muss. Grund sei der Verdacht einer mikrobiologischen Beeinträchtigung des Wassers, die Grenzwerte gemäß der Trinkwasserverordnung seien überschritten. Dies teilt die Behörde in einer Mitteilung am Freitag mit.

Die Abkochanordnung gilt laut Landratsamt bis zu ihrer Aufhebung durch die Behörde. Als Ursache des Störfalls seien Auswirkungen einer Baumaßnahme im Landkreis Dillingen ermittelt worden. Dies habe für eine starke Trübung des Trinkwassers gesorgt. An der Beseitigung der Verunreinigung werde bereits gearbeitet, heißt es weiter. Über die voraussichtliche Dauer der Maßnahme könne aktuell noch keine Aussage gemacht werden.

Wasser muss vor dem Verbrauch sprudelnd aufgekocht werden

Zur wirksamen Desinfektion wird allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Ortsteils Feigenhofen empfohlen, das Leitungswasser einmal sprudelnd aufzukochen und es vor dessen Gebrauch mindestens zehn Minuten lang abkühlen zu lassen. Stets abgekocht werden sollte das Wasser, das zur Zubereitung von Speisen und Getränken verwendet wird. Das Leitungswasser kann in Kombination mit Seife weiterhin zum Händewaschen und zur Körperpflege verwendet werden, sollte jedoch nicht in offene Wunden gelangen. Für das Waschen von Haaren und Gesicht sowie für das Zähneputzen sollte nur abgekochtes Wasser verwendet werden.

Abkochanordnungen dieser Art gibt es in Orten des Landkreises Augsburg immer wieder. Die Bevölkerung in Gersthofen, Diedorf oder Dinkelscherben waren beispielsweise in den vergangenen Jahren sogar für längere Zeit von dieser Maßnahme betroffen.

Am schlimmsten getroffen hat es über fast drei Jahre lang die Einwohnerinnen und Einwohner von Gersthofen. Im Juni 2022 kam die lang ersehnte Meldung: Das Trinkwasser ist wieder sauber und muss nicht mehr gechlort werden. Auf das Abkochen des Leitungswassers in Gersthofen und den Ortsteilen konnte verzichtet werden. Das Gersthofer Wasser war seit Oktober 2019 gechlort worden. Erst Ende Mai 2022 stieg die Stadt nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen aus der Chlorung aus. Am Gersthofer Wasserwerk wurden umfangreiche Umbauarbeiten gemacht. Seit dieser Zeit gab es in Gersthofen keine Störfälle dieser Art mehr.

Ähnlich lang traf es die Bürger in Dinkelscherben. Über zwei Jahre mussten sie mit Chlor im Trinkwasser leben. Auslöser der Chlorung war ein coliformer Keim, der im Mai 2018 in einem Hochbehälter gefunden wurde. Weil das Gesundheitsamt in der Wasserversorgung der Marktgemeinde außerdem noch zahlreiche Mängel gefunden hatte, musste die Gemeinde massiv investieren.