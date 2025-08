Felgenklau oder gefährlicher Eingriff? In Herbertshofen scheitern Täter an der vierten Radschraube

Die Polizei sucht Zeugenhinweise für eine Tat in der Hafnerstraße in Herbertshofen. Dort hatte jemand zwischen 30. Juli, 15.30 Uhr und 31. Juli, 5.40 Uhr, drei Radschrauben an einem VW Polo gelockert. Die vierte Radschraube war laut Polizeibericht mittels Radschloss gesichert, weshalb der vermutliche Diebstahl scheiterte. Die Polizei ermittelt einerseits aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Aufgrund der besonderen Felgen kommt aber ebenfalls ein versuchter Diebstahl der Felgen infrage. Hinweise auf den oder die Täter werden erbeten an die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (dav)

