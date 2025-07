Er will Amtsinhaber Martin Sailer herausfordern

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen schickt Felix Senner aus Großaitingen ins Rennen um das Augsburger Landratsamt. Der 41-Jährige ist bereits Kreisrat und stellvertretender Fraktionschef der Grünen im Kreisrat. Senner ist Vater von zwei Kindern und arbeitet als Geschäftsführer einer Beratungsfirma.

„Ich traue mir zu, das Landratsamt zu führen“, sagte Senner bei seiner Bewerbungsrede. Gleichzeitig bezeichnete er die Nominierungsversammlung seiner Partei im Stadtberger Bürgersaal als den „ersten Tag des Wahlkampfes“. Eines der Hauptanliegen des Kandidaten und seines Wahlkampfteams werde es sein, grüne Themen sichtbarer zu machen und dem Klima- und Umweltschutz wieder mehr Gehör zu verschaffen. Zu Beginn des Abends hatte Juliane Vinzelberg, Kreisvorsitzende der Grünen, auf die „mittlerweile für alle sichtbaren“ Auswirkungen der Klimaerwärmung hingewiesen. „Hitzetage, wie wir sie gerade erlebt haben, werden in Zukunft öfter vorkommen.“ Ein weiteres Anliegen der Grünen sei es, mehr Frauen in Verantwortung zu bringen.

Der Wahltag fällt zusammen mit dem internationalen Weltfrauentag

„Die Wahl findet am 8. März 2026 statt. Das ist der internationale Weltfrauentag.“ Das sei ein besonderer Ansporn, so Vinzelberg. Die eigentliche Wahl zum Kandidaten der Grünen für den neuen Kreistag ging dann glatt über die Bühne. Felix Senner war der einzige Kandidat und wurde am Ende mit 55 von 56 möglichen Delegiertenstimmen gewählt. Er war erfreut, von seiner Partei mit viel Rückenwind versehen worden zu sein. Im Interview sagte er für einen Wahlkämpfer durchaus Ungewöhnliches.: „Ich finde, dass Martin Sailer als Landrat einen guten Job macht.“

Senner erklärte, dass man seiner Meinung nach auch in der Politik offen und ehrlich miteinander umgehen könne. Und so dürfe man durchaus auch einmal sagen, dass jemand etwas gut mache. „Aber wir können es auch gut. Nur haben wir politisch andere Schwerpunkte. Jetzt geht es darum, was die Bürgerinnen und Bürger wollen und dementsprechend werden sie dann ihre Entscheidung treffen.“ Gerade die Grünen hatten ja in der Vergangenheit massive, teils unsachliche Kritik vom politischen Gegner einstecken müssen. Dazu sagte Senner: „Auch wenn Söder, Aiwanger und andere einmal unter die Gürtellinie schlagen, dann heißt es für mich immer noch Haltung zu zeigen, und das Niveau, das wir einfordern, auch selbst zu wahren.“

Stärkeren Fokus auf Umweltthemen

Als Landrat, so Senner, würde er einen stärkeren Fokus auf Umweltthemen legen. Investitionen in Klima und Umwelt seien derzeit freiwillige Leistungen. Aus seiner Sicht müsste sich das ändern und Klima- und Umweltschutz müssten zu Pflichtleistungen im Landkreis werden. Fraktionsübergreifend seien sich die Grünen mit den anderen Fraktionen und auch dem derzeitigen Landrat darüber einig, dass es, um die zahlreichen Aufgaben des Kreises auch in Zukunft erfüllen zu können, eine bessere Finanzausstattung seitens der Landesregierung brauche. „Die Landesregierung hat die Aufgabe, den Landkreis, die Städte und Gemeinden mit ausreichenden Finanzmitteln auszustatten.“ Als Wahlziel nannte Senner, möglichst viele Sitze im Kreistag, momentan sind es elf, zu erobern. Ein Anliegen sei es ihm auch, die erstarkende AfD mit demokratischen Mitteln zu bekämpfen. „Wir haben gute Argumente. Ich habe keine Sorgen, damit nicht punkten zu können.“

„Wir sind keine Besserverdiener-Partei“ Juliane Vinzelberg

Unterstützt wird Felix Senner im Wahlkampf von Juliane Vinzelberg und Celina Kerey aus dem Vorstand des 480 Mitglieder starken Kreisverbands der Grünen. Celina Kerey ist zuversichtlich, dass der Partei im Augsburger Land ein guter Wahlkampf gelingt. Sie hofft, dass es keine Querschüsse aus der Bundes- oder Landespartei gibt. „Wir wollen gut gewappnet und strategisch in den Wahlkampf gehen. Sollte trotzdem etwas schiefgehen, dann werden wir versuchen, das Beste daraus zu machen und kreative Lösungen zu finden.“