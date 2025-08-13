Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Ferienprogramm Horgau startet mit Kinderolympiade

Horgau

Horgauer Ferienprogramm startet mit Kinderolympiade der SpVgg Auerbach/Streitheim

80 Kinder waren bei der Aktion im Rothtalstadion dabei. Am Ende waren alle zufrieden
Von Johann Kohler
    • |
    • |
    • |
    Mit Feuereifer nahmen rund 80 Kinder an der Kinderolympiade der SpVgg Auerbach/Streitheim teil.
    Mit Feuereifer nahmen rund 80 Kinder an der Kinderolympiade der SpVgg Auerbach/Streitheim teil. Foto: Johann Kohler

    Während im Rothtalstadion 350 Leichtathleten aus ganz Deutschland beim Leichtathletik-Abendsportfest um Rekorde und Siege kämpften, tummelten sich auf dem Nebenplatz rund 80 Kinder bei der Kinderolympiade der SpVgg Auerbach/Streitheim. Dazu hatte die Jugendvertretung des Vereins im Rahmen des Horgauer Ferienprogramms eingeladen. Die Jugendlichen mit Johannes Möckl an der Spitze, hatten einen kindergerechten Parcours aufgebaut und die Kinder hatten ihre Freude daran. Nach Hüpfen, Springen und Werfen bekamen alle Teilnehmer eine Goldmedaille, eine Urkunde und Süßigkeiten, was as für viel Zufriedenheit und Freude bei Kindern und deren Eltern führte. Johann Kohler

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden