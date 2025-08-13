Horgauer Ferienprogramm startet mit Kinderolympiade der SpVgg Auerbach/Streitheim

Während im Rothtalstadion 350 Leichtathleten aus ganz Deutschland beim Leichtathletik-Abendsportfest um Rekorde und Siege kämpften, tummelten sich auf dem Nebenplatz rund 80 Kinder bei der Kinderolympiade der SpVgg Auerbach/Streitheim. Dazu hatte die Jugendvertretung des Vereins im Rahmen des Horgauer Ferienprogramms eingeladen. Die Jugendlichen mit Johannes Möckl an der Spitze, hatten einen kindergerechten Parcours aufgebaut und die Kinder hatten ihre Freude daran. Nach Hüpfen, Springen und Werfen bekamen alle Teilnehmer eine Goldmedaille, eine Urkunde und Süßigkeiten, was as für viel Zufriedenheit und Freude bei Kindern und deren Eltern führte. Johann Kohler

