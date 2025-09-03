So wird es den Kindern in Meitingen nie langweilig

Es war ein kurzweiliges Ferienprogramm, das bei den Kindern in Meitingen gut ankam. Unter anderem wanderten Grundschüler im Rahmen der Ferienbetreuung auf schattigen Wegen am Lech-Kanal entlang nach Ostendorf. Auf Einladung der Familie Schmidbaur gab es dort selbst gebackene Pizza für alle. Anschließend durften die Mädchen und Buben bunte Froschmonster filzen oder im riesigen Garten spielen und toben.

Umfangreiches Angebot

Die Wanderung war nur ein Punkt der von Frauenunion und Markt Meitingen angebotenen, 14-tägigen Ganztages-Ferienbetreuung. Das umfangreiche Outdoor-Programm führte die Kinder auch nach München in den Tiergarten Hellabrunn sowie in das Fugger-Welser-Erlebnismuseum nach Augsburg. Außerdem wanderten sie durch den Wald nach Langenreichen. Die Evolutionspädagogin Martina Stuhler leitete die Kinder zu entspannenden Körperübungen an. Tolle Pusteblumen-Bilder malten die Kleinen mit nur drei verschiedenen Acrylfarben.

Die Vorsitzende der Frauenunion Meitingen, Maria Wagner, dankte Monika Rieger für die Organisation des Programms sowie allen Helferinnen für die gute Betreuung der Kinder. die wollen, so war von vielen Seiten zu hören, im nächsten Jahr wiederkommen. (Peter Heider)

