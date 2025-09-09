Über Tarnung und Täuschung in herrlicher Natur

Es war schon eine spezielle Gruppe, die da im Rahmen des Ferienprogramms des Marktes Zusmarshausen unterwegs war: Die zehn am Naturtag teilnehmenden Kinder starteten in Begeltung von Naturpark-Ranger Stefan Schonath und von Bürgermeister Bernhard Uhl, der die Idee zu diesem Ausflug gegeben hatte. Unter dem Motto „Mimese und Mimikry“, also „Tarnung und Täuschung“, starteten die Wanderer Richtung Zusamauen.

Apfelbäume und Nachtkerzen säumten den Weg, am Straßenrand gab es kleine Käfer in verschiedenen Ausführungen zu entdecken. Die großblütige Königskerze auf einem nahegelegenen Grundstück Nähe Moosdreieck stellte Stefan Schonath, Experte für die Tier- und Pflanzenwelt in den Westlichen Wäldern, als wertvolle Staude für die Wildbienen vor. Der Königskerzenmönch (Nachtfalter) etwa liebt diese Pflanze.

Kiebitz-Population in den Naturparkwäldern

Verschiedene Tiere beschrieb der Ranger auf einzelnen Karten. Die Kinder ordneten die Tiere nach der Beschreibung in die Kategorien Mimese oder Mimikry ein. Interessiert lauschten die Kinder und erfuhren viel Neues. So etwa, dass Kiebitze ihre Eier vorzugsweise auf Äcker legen. Um die Tierart unter anderem vor landwirtschaftlichen Maschinen zu schützen, werden die Nester gesondert markiert. In den Naturparkwäldern gibt es eine Kiebitz-Population.

Auf einer Wiese erklärt Schonath, dass hier besonders auf Rehkitze geachtet werden solle. Ein Teilnehmer weiß, dass mit Drohnen Rehkitze geortet und geschützt werden.

Bevor eine kleine Brotzeit und die Rückwanderung durch die Felder und Auen erfolgt, dürfen die Teilnehmer auf einer Wiese vor der Zusamaue Sumpfschrecken einsammeln und sie einige Minuten beobachten, ehe die Tierchen wieder freigelassen werden. Die Sumpfschrecke beschränkt sich auf ein einziges „Zick“, sie ernährt sich von Süß- und Riedgräsern. Die Kinder hören interessiert zu, stellen Fragen und die Sumpfschrecke wird ganz genau inspiziert. (Manuela Uhl)

