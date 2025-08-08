Festwoche in Thierhaupten: Viel Tradition, aber auch Neues wird serviert

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“, die Biertrinker-Hymne des gebürtigen Chemnitzers Bernhard Dietrich, wird ab dem kommenden Mittwoch, 13. August, kaum einem Besucher der Thierhauptener Festwoche mehr aus dem Sinn gehen. An fünf Tagen feiert die Freiwillige Feuerwehr zünftig ihren 150. Vereinsgeburtstag und richtet verantwortlich hierzu die 59. Festwoche in der Marktgemeinde aus.

Bevor jedoch die erste Maß Bier im rund 2.500 Personen fassenden Festzelt ausgeschenkt werden kann, ist in Thierhaupten und vor allem bei den Machern der Freiwilligen Feuerwehr viel Fleiß geflossen. Offensichtlich wird das auf den ersten Blick, wenn man das Festgelände im Norden der Gemein-de sieht. Das große Festzelt und der beachtliche Vergnügungspark sind ein markantes Zeichen, dass wieder besondere Festtage anstehen, die traditionell viele tausende Besucher anziehen wird.

Am Sicherheitskonzept wurde mit Polizei und Behörden gefeilt

Als Festleiter fungiert der Vorsitzende Gabriel Roth, der tatkräftig von 13 weiteren Personen im Festausschuss unterstützt wurde. Viele wichtige Aspekte wurden unter die Lupe genommen und besonders am Sicherheitskonzept gefeilt. Hierzu fand ein runder Tisch mit der Polizei und dem Landratsamt statt. Als wichtigstes Ergebnis wird eine Entschleunigung vom Kreisverkehr an der Staatsstraße zum Haupteingang des Festplatzes eingeführt, damit keine Autos in Menschenmassen fahren können, wie bereits vielerorts in letzter Zeit geschehen. Gelöst wird dies mit drei großen Blumentöpfen, von denen jeder einzelne 1,2 Tonnen wiegt. Beim Festumzug am Sonntag wird der 89 Gruppen fassende Zug am Anfang und am Ende zudem mit jeweils einem großen Fahrzeug gesichert. „Ein Restrisiko wird aber für jeden Besucher immer bleiben“, betont Frank Kussma, der als Kommandant verantwortlich für die aktive Wehr in Thierhaupten ist.

Shuttlebus fährt bis in die Morgenstunden

Und für kleinere Blessuren ist das Bayerische Rote Kreuz mit der Bereitschaft Meitingen vor Ort und kann Verletzungen und Erkrankungen fachkundig erstversorgen. Zur Sicherheit trägt auch der Shuttlebus bei, der Nachtschwärmer in Richtung Meitingen, Herbertshofen oder Langweid letztmals um 3.15 Uhr oder in Richtung Neukirchen und Baar letztmals um 2.45 Uhr sicher nach Hause fahren wird.

Ausgelassen gefeiert werden darf bei der Festwoche bis nach Mitternacht. Ein Shuttlebus bringt auch später noch alle Nachtschwärmer sicher ans Ziel. Foto: Claus Braun (Archivbild)

Die Festwoche Thierhaupten bedeutet für viele Menschen in der Region eine wichtige Auszeit im Alltag. Trotz der Urlaubs- und Ferienzeit wird das Fest auch in der 59. Auflage große Menschenmassen anziehen. Für deren Wohl sorgen rund 500 ehrenamtliche Kräfte in der Küche, Schänke, Bar oder im Ordnungsdienst. So wird zum Beispiel in der Küche eigentlich alles selbst gemacht, sogar der Kartoffelsalat, den nicht wenige als Hauptspeise bestellen. Die Preisgestaltung war für die Verantwortlichen auch in diesem Jahr eine Herausforderung. „Manche Steigerungen mussten sein, doch gibt es auch Vergünstigungen“, betont Festausschuss-Mitglied Frank Kussma. „Wir bieten aber weiterhin ein familienfreundliches Fest“, fügt er an und ergänzt, dass es heuer alkoholfreies Helles und Weizenbier geben wird.

An vielen Ecken wurde gefeilt, gehobelt und neu gedacht: Die riesige Außen-Bar auf der Ostseite wurde mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet und macht nun einen viel freundlicheren Eindruck. Auch auf den Foto-Point dürfen sich die Gäste freuen. Unter der Leitung von Peter Michels wurde eine Fotobox aus einer alten Lkw-Kabine gebaut, wo sich die Besucher fotografieren und so Bilder mit nach Hause nehmen oder per Handy in die ganze Welt hinausschicken können. Das Festprogramm bieten an den fünf Tagen viel bayerische Tradition mit drei Auftritten der Festzeltkapelle Original D`Lechtaler Musikanten vom Musikverein Thierhaupten, aber auch Partyabende mit den Stimmungsbands „Frontal“ (Freitag, 15. August) und „Allgäu Power“ (Samstag, 16. August). Weitere Höhepunkte sind der Blaulichttag am Feiertag Mariä Himmelfahrt mit einer Ausstellung verschiedener Hilfsorganisationen und Fahrzeugen, sowie dem Blumenumzug zum Ausklang am Sonntag, 17. August.