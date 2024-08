Auf eine friedliche Festwoche in Thierhaupten

Am Dienstag beginnt in Thierhaupten mit der Festwoche auf dem neuen Festplatz an der Baarer Straße die fünfte Jahreszeit, die für tausende Gäste und hunderte ehrenamtliche Helfer wieder besondere Herausforderungen bietet. Gleich am Eingang zum Festgelände weist ein neues Banner auf Verhaltensweisen und Wünsche für und an die Besucher hin: „Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, Rauchen nur im Freien erlaubt, Cannabis auf dem gesamten Festgelände verboten und wir wünschen uns nette Gäste!“

Verantwortlich für dieses Schild und die Durchführung der diesjährigen Festwoche ist der Kameraden und Soldatenverein Thierhaupten, der vom 13. bis 18. August sein 150-jähriges Bestehen feiern möchte. An der Spitze des Vereins steht mit Otmar Krumpholz seit 2004 ein erfahrener und rühriger Mann, der bereits zum dritten Mal heuer auch den Festleiter gibt. Wichtig war ihm und seinem zehnköpfigen Festausschuss besonders auf den „Frieden“ hinzuweisen und dies auch als Motto für die Festtage auszurufen. Zum einen gehört die Erinnerungskultur zu den Werten des Vereins und zum anderen soll sich jeder Mensch für Frieden, Freiheit und Demokratie einsetzen, da dies leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Als sichtbares äußeres Zeichen werden am Sonntag, 18. August, beim Festumzug ab 13.30 Uhr Blumen-Motivwägen der Vereine wie „Friedenstaube“, „Friedensglocke“ oder die Darstellung des „Friedengrußes“ schmuckvoll präsentiert. An diesem Tag werden auch prominente Gäste erwartet wie Innenminister Joachim Hermann um 9.30 Uhr zum Gottesdienst im Bierzelt oder Digitalminister Fabian Mehring aus Meitingen.

Mal rockig, mal bayerische Blasmusik

Das Orga-Team hat wieder auf Bewährtes gesetzt: An drei Tagen werden mit den Partybands „Rotzlöffl“ (Mittwoch, 14. August, ab 20 Uhr), die „Joe Williams Band“ (Donnerstag, 15. August, ab 20 Uhr) und „Allgäu Power“ (Samstag, 17. August, ab 20 Uhr) das 2.500 Besucher fassende Festzelt „rocken“. Gemütlicher wird es an den drei Abenden, wo die „Original D`Lechtaler Musikanten“ vom Musikverein Thierhaupten aufspielen werden. Hier kommen die Freunde der bayerisch-böhmischen Blasmusik auf ihre Kosten, wenn es heißt „Ein Hoch der Blasmusik“ (Dienstag, 13. August, ab 19.30 Uhr) oder „bayerisch modern“ (Freitag, 16. August, ab 19 Uhr).

Neben Bewährtem bei der Musik müssen sich die Gäste aber auf höhere Preise einstellen. Beim Bierpreis wurde in diesem Jahr die „Schallmauer“ von zehn Euro „gerissen“! Nach 9,50 Euro im Vorjahr kostet heuer die Maß 10,20 Euro. Denselben Preissprung gibt es auch beim Essen. Dass die diesjährige Festwoche trotzdem gewohnt „familienfreundlich“ wird, garantiert ein bunter Vergnügungspark, der am Samstag (17. August von 14 bis 17 Uhr) auch verbilligte Preise anbieten kann. Zudem kosten die alkoholfreien Getränke pro Flasche 3 Euro. Besonders schön soll sich eine kleine Änderung im Außenbereich auswirken. Das kleine Bei-Zelt macht Platz für einen größeren Bier- und Weingarten, der mit Lampions und Lichterketten beleuchtet stimmungsvoll und vor allem friedlich auf die Besucher wirken soll.

Die 58. Festwoche in Thierhaupten startet am Dienstag, 13. August, ab 18 Uhr mit einem Standkonzert am Marktplatz. Um 19 Uhr erfolgt der Bieranstich im Festzelt durch Bürgermeister und Schirmherrn Anton Brugger.