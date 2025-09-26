Die Feuerwehr Altenmünster findet einen Paten für ihr Jubiläumsfest

Ihr Gründungsjubiläum feiert die Feuerwehr Altenmünster anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens vom 9. bis 12. Juli 2026. Traditionell wird die Jubelwehr dabei von einem Patenverein begleitet. Weil beim Fest zum 100. Geburtstag der Feuerwehr Eppishofen die Altenmünsterer als Patenverein zur Seite standen, lag es nun nahe, wiederum die Nachbarn um die Übernahme dieses Amts zu bitten. Wie es sich gehört, lief die Anfrage mit ordentlich Remmidemmi ab.

Vom Zusamsteg aus ging es für die Abordnungen beider Vereine zum Feuerwehrhaus in Eppishofen. Mit dabei waren auch Bürgermeister Florian Mair, der die Schirmherrschaft beim Jubiläum übernehmen wird, sowie die Musikkapelle Altenmünster. Nach der Ankunft trug Vorsitzender Jürgen Urban das Anliegen der Jubelwehr vor und kniete sich anschließend mit seinen Kollegen der Führungsmannschaft auf den vorbereiteten Bittbalken. Jürgen Urban und sein Stellvertreter Markus Wolf trugen Bittsprüche vor.

Jürgen Blank: „Eine Patenschaft ist mehr als ein Band“

Ehe das erlösende Ja-Wort der Eppishofer Kameraden fiel, galt es freilich noch ein paar Hürden zu überwinden. Zu den gestellten Aufgaben zählten Wissensfragen über die Feuerwehr und Geschicklichkeitstests. Letztlich zeigten sich die Eppishofer gnädig und erteilten die Zustimmung. Ihr Vorsitzender Jürgen Blank untermauerte: „Eine Patenschaft ist mehr als nur ein Band zwischen zwei Feuerwehren – sie ist auch ein Zeichen von Freundschaft, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung.“ (Josef Thiergärtner)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!