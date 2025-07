In Dinkelscherben gerät eine Thujahecke in Brand

In Dinkelscherben musste die Feuerwehr am Samstag gegen 14 Uhr ausrückten. Gemeldet war laut Polizeibericht Rauchentwicklung an einer Gartenhütte. Doch wie die Feuerwehr feststellte, war die Hütte lediglich angekohlt. Der eigentliche Brandherd stammte von der dahinterliegenden Thujahecke, welche auf einer Breite von etwa zwei Metern lichterloh brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Hecke aufgrund der Trockenheit selbst entzündet hat. (dav)

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis