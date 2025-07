Die Freiwillige Feuerwehr Leitershofen feiert ihr 150. Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Leitershofen feiert am Wochenende ihr 150. Jubiläum mit einem großen Fest. Los geht es am Freitagabend, 4. Juli, um 17 Uhr auf dem Festgelände an der Feuerhausstraße, wenn Bürgermeister Paulus Metz die Feierlichkeiten mit dem Musikverein Leitershofen eröffnet. Um 19 Uhr beginnt der Barbetrieb. Musik kommt von der Band Trumpet, die vielen schon vom Stadtfest bekannt ist.

Am Samstag, 5. Juli, wird ab 11.30 Uhr weitergefeiert. Um 13 Uhr beginnt die Vorführung der DLRG Hundestaffel, es gibt einen Tauchcontainer der Berufsfeuerwehr Augsburg, und eine Feuerwehrolympiade. Ab 19 Uhr ist dann wieder Barbetrieb mit Musik von der Band Die Lumpenbacher.

Der Sonntag, 6. Juli, beginnt um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst mit Stadtpfarrer Konrad Huber auf dem Festgelände. Mittagstisch gibt es ab 12 Uhr, damit alle um 14 Uhr gestärkt beim großen Festumzug durch Leitershofen dabei sein können. Anschließend ist ein Fahneneinzug auf das Festgelände geplant. (kabe)