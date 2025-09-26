Die Feuerwehr Neusäß wehrt sich gegen den Vorwurf der Verschwendung

Die Feuerwehr Neusäß wehrt sich gegen den Vorwurf, mit überzogenen Wünschen für die Kostensteigerungen in der Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses verantwortlich zu sein. Seit fünf Jahren liege der Stadtverwaltung der Finanz- und Projektplan des Architekturbüros vor. Ebenso lange gebe es einen Projektausschuss bei der Feuerwehr, der sich jede Woche treffe, um über die Ausstattung zu sprechen. Dieses so genannte Raumbuch mit der exakten Angabe der Ausstattungsgegenstände und deren Stückzahl sei damit seit Jahren im Rathaus bekannt. Für die Feuerwehr in Neusäß steht fest: Es ist die Schuld der Verwaltung, dass im Haushaltsentwurf für 2025 die nötigen Kostenstellen zu niedrig angesetzt wurden.

Jana Tallevi

Feuerwehr

Neusäß