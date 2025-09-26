Icon Menü
Feuerwehr Neusäß: Vorwürfe der Verschwendung sind ungerecht

Neusäß

Die Feuerwehr Neusäß wehrt sich gegen den Vorwurf der Verschwendung

Der Finanzausschuss hatte sich diese Woche verwundert und verärgert über einzelne Ausstattungsposten für das neue Feuerwehrhaus gezeigt. Jetzt kontert der Verein.
Von Jana Tallevi
    Im Oktober plant die Feuerwehr Neusäß in ihr neues Gerätehaus einzuziehen. Doch noch wird über die Ausstattung gesprochen - und auch gestritten.
    Im Oktober plant die Feuerwehr Neusäß in ihr neues Gerätehaus einzuziehen. Doch noch wird über die Ausstattung gesprochen - und auch gestritten. Foto: Marcus Merk

    Die Feuerwehr Neusäß wehrt sich gegen den Vorwurf, mit überzogenen Wünschen für die Kostensteigerungen in der Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses verantwortlich zu sein. Seit fünf Jahren liege der Stadtverwaltung der Finanz- und Projektplan des Architekturbüros vor. Ebenso lange gebe es einen Projektausschuss bei der Feuerwehr, der sich jede Woche treffe, um über die Ausstattung zu sprechen. Dieses so genannte Raumbuch mit der exakten Angabe der Ausstattungsgegenstände und deren Stückzahl sei damit seit Jahren im Rathaus bekannt. Für die Feuerwehr in Neusäß steht fest: Es ist die Schuld der Verwaltung, dass im Haushaltsentwurf für 2025 die nötigen Kostenstellen zu niedrig angesetzt wurden.

