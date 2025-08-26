Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand am Ballonstartplatz aus

Im Wohngebiet am Ballonstartplatz in Gerthofen kam es am Montagabend zu einem Zimmerbrand. Wie die Polizei mitteilt, drehte eine 52-Jährige gegen 19.05 Uhr ihren Herd an, um Öl in einem Topf zu erhitzen. Anschließend begab sie sich auf die Terrasse. Zwischenzeitlich geriet das Öl in Brand.

Erst als der Rauch auf die Terrasse drang, bemerkten die Bewohner den Brand. Die Feuerwehr aus Gersthofen rückte in die Odenwaldstraße im Wohngebiet am Ballonstartplatz aus. Mit rund 25 Mann war die Gersthofer Wehr vor Ort. Ein Anwohner hatte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, berichtet ein Sprecher der Gersthofer Wehr. Die Feuerwehr übernahm die Brandnachschau und die Belüftung der betroffenen Wohnung.

Es wurde niemand verletzt. An der Küchenzeile entstand ein Schaden im unteren 5-stelligen Bereich, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)