Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Gersthofen aus

In Gersthofen ist es am Freitagvormittag zu einem Zimmerbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein defekter Dunstabzug mutmaßlich die Ursache für den Brand. Der Schaden hält sich demnach allerdings zum Glück in Grenzen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle.

Die rückte am Freitag gegen 11.15 Uhr mit dem vollen Löschzug aus, um den Zimmerbrand zu löschen. Innerhalb kurzer Zeit sei der Brand gelöscht worden, erklärt ein Sprecher der Gersthofer Wehr. Auch die Kreisbrandinspektion, die Polizei sowie der Rettungsdienst waren vor Ort, konnten aber schnell wieder abrücken. (kinp)

Foto: Feuerwehr Gersthofen, Günter Bugar