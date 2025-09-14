Großübung: Feuerwehr rückt in Diedorf zu Zugunglück mit mehreren Verletzten aus

Kurz nach dem Bahnhof in Diedorf kommt es zu einem schweren Zugunglück. Der Lokführer kann gerade noch den Notruf absetzen, dann verliert er das Bewusstsein. Im Zug gibt es etliche Verletzte, draußen steigt in Richtung des verregneten Himmels eine große Rauchwolke auf. Obendrein droht auch noch gefährliche Salzsäure aus einem Waggon auf die Gleise auszulaufen. Jetzt zählt jede Sekunde.

Großangelegte Übung der Feuerwehren aus Diedorf, Gessertshausen und Dinkelscherben

Tatsächlich handelt es sich bei diesem Szenario zum Glück nur um eine Übung. Einsatzkräfte der Feuerwehr probten am Wochenende, was zu tun ist, wenn es auf der viel befahrenen Zugstrecke wirklich zu einem Unglück kommen sollte. So wie vor wenigen Wochen, als bei einem Zugunglück zwischen Dillingen und Donauwörth mehrere Menschen verletzt wurden. Der Zug war aus Donauwörth kommend in Richtung Dillingen/Ulm unterwegs, als er ein Gespann rammte. Der Aufprall war so stark, dass der Anhänger zertrennt und der hintere Teil dutzende Meter mitgeschleift wurde. Etwa 130 Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt im Zug.

In Diedorf üben die Einsatzkräfte, was bei einem ähnlichen Szenario zu tun ist. Kurz bevor es losgeht, steht Jürgen Fliege bei strömendem Regen auf den Gleisen. Er ist der Übungsleiter der Bahn. Gemeinsam mit anderen Führungskräften geht er das Szenario noch einmal durch. Wie lange es wohl dauern wird, bis die etwa 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren eintreffen? „Es sollte fünf bis maximal zehn Minuten dauern“, sagt Fliege. Dann wird ein Probealarm ausgelöst. Was die Einsatzkräfte genau erwarten würde, wussten sie vor Beginn der großangelegten Übung aber nicht. Eine Herausforderung für die vielen Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren.

„Wir haben die Stelle extra so gewählt, dass sie nicht leicht zugänglich ist“ Philipp Niegl, 1. Kommandant der Feuerwehr aus Diedorf

Die fiktive Meldung des Lokführers geht bei der Leitstelle der Bahn in München ein. Von dort wird die integrierte Leitstelle in Augsburg alarmiert, die dann die umliegenden Feuerwehren in Bewegung setzt. Tatsächlich dauert es nur wenige Minuten, bis die Sirenen der Feuerwehrautos in Diedorf zu hören sind. Ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen kommt angefahren. Der verunglückte Zug steht erhöht auf dem Gleis. Dort hochzukommen, ist eine Herausforderung für die Feuerwehrleute. Zufall ist das nicht. „Wir haben die Stelle extra so gewählt, dass sie nicht leicht zugänglich ist“, berichtet der Kommandant der Diedorfer Wehr, Philipp Niegl. Er steht als Einsatzleiter über Funk mit seinem Team in Verbindung. „Wie kommen wir zum Gleis?“, schallt es aus seinem Funkgerät.

Auf einem schwer zugänglichen Abschnitt der Bahnstrecke bei Diedorf wurde das Szenario Zugunglück geübt. Foto: Marcus Merk

Noch bevor die ersten Einsatzkräfte zum Gleis hinauflaufen, taucht am Himmel eine Drohne auf. Damit wird der Einsatzort ausgekundschaftet. Aus der Luft dürfte zu sehen sein, von wo aus der Rauch aufsteigt und wie die Einsatzkräfte am schnellsten zum Zug kommen. Es dauert nicht lange, bis sie an der im Szenario der Übung verunglückten Lok ankommen. „Mehrere Verletzte, nicht ansprechbar“, spricht ein Feuerwehrmann in sein Funkgerät. Nach kurzer Zeit sind die Gleise voll von Einsatzkräften. Mit einer Leiter steigen einige von ihnen durch das Gestrüpp an den Gleisen hinauf zum Zug während andere über eine Drehleiter anrücken.

Aus dem Zug ist die Stimme einer Frau zu hören: „Hilfe, ich kann nicht laufen“,

Aus dem Zug ist die Stimme einer Frau zu hören „Hilfe, ich kann nicht laufen“, schreit sie. Mit einer Trage bringen die Einsatzkräfte die augenscheinlich verletzte Frau aus dem Zug. An ihrer Hand ist ein offener Bruch zu sehen. Zumindest sieht das so aus. Tatsächlich wurde sie - wie die anderen Verletzten - vor der Übung entsprechend geschminkt, um das Szenario realistisch zu machen. Deshalb steigt auch echter Rauch an einem echten Zug auf den Gleisen aus. „Die Einsatzkräfte wissen schon, dass heute eine Übung ist. Was zu tun ist, merken sie aber erst vor Ort“, berichtet der Übungsleiter der Bahn, Jürgen Fliege. Und wie haben sich die etwa 70 Einstzkräfte geschlagen?

Um das Szenario realistisch zu machen, wurde auf der aktuell gesperrten Bahnstrecke geübt. Foto: Marcus Merk

Kommandant Philipp Niegl ist zufrieden: „Es lief wirklich gut“, sagt er kurz nach der Übung. Besonders herausfordernd für seine Kollegen sei der Einsatzort an sich gewesen, berichtet Niegl. Die Feuerwehrleute mussten das Einsatzmaterial die Böschung hinauf zu den Gleisen bringen. „Das hat gut funktioniert“, meint der Kommandant nach der Übung. Eine weitere Herausforderung war das Betreuen und Versorgen der Verletzten. „Wir hatten ja keinen Rettungsdienst dabei“, sagt der Kommandant. Bei einem echten Unglück wäre das anders. Diesmal waren etwa 65 Einsatzkräfte der Wehren aus Diedorf, Gessertshausen und Dinkelscherben dabei. Außerdem waren Mitarbeiter der Bahn und mehrere Helfer als Verletzte vor Ort. Übungen wie diese finden in Diedorf etwa ein Mal im Jahr statt, berichtet der Kommandant. „Szenarien mit der Bahn gibt es aber selten.“

Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg

Dass am Sonntagvormittag dort geübt werden konnte, liegt an einer aktuellen Sperrung der Strecke. Wie berichtet, ist der Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt zwischen Ulm und Augsburg für drei Wochen unterbrochen. Grund dafür ist eine Baumaßnahme am Bahnhof Gessertshausen. Dort werden mehrere Weichen ausgetauscht. Während dieser Zeit fährt zwischen Burgau und Westheim kein Zug mehr. Die Vollsperrung begann am Samstag und soll in den Morgenstunden des 1. Oktober enden.

An der Übung nahmen Feuerwehrleute der Wehren aus Diedorf, Gessertshausen und Dinkelscherben teil. Foto: Marcus Merk