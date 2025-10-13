Bett fängt Feuer: Brand in einem Seniorenheim

In einem Gersthofer Seniorenheim hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Nach Auskunft der Polizei hatte um 5.35 Uhr ein Brandmelder im Zimmer des Seniorenheimes an der Rotkreuzstraße ausgelöst.

Der Bewohner des Gersthofer Seniorenheims hatte den Brand bemerkt

Der 62-jährige Bewohner hatte den Brand bemerkt und brachte sich in Sicherheit. Angestellte liefen sofort zum Brandort und versuchten, das Bett, welches Feuer gefangen hatte, zu löschen. Das gelang schließlich der angerückten Gersthofer Feuerwehr.

Drei Personen wurden bei dem Brand in Gersthofen leicht verletzt

Der 62-Jährige und die drei Angestellten, 39, 54 und 64 Jahre alt, wurden durch eingeatmeten Rauch leicht verletzt. Der Gesamtschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (AZ)