Feuerwehr wegen Brand in einem Gersthofer Seniorenheim im Einsatz

Gersthofen

Bett fängt Feuer: Brand in einem Seniorenheim

In einem Seniorenheim in Gersthofen war die Feuerwehr im Einsatz. Grund war ein Bett, das morgens um 5.35 Uhr Feuer gefangen hatte.
    Die Feuerwehr rückte am Sonntagmorgen in Gersthofen aus.
    Die Feuerwehr rückte am Sonntagmorgen in Gersthofen aus. Foto: Niklas Treppner/dpa (Symbolbild)

    In einem Gersthofer Seniorenheim hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Nach Auskunft der Polizei hatte um 5.35 Uhr ein Brandmelder im Zimmer des Seniorenheimes an der Rotkreuzstraße ausgelöst.

    Der Bewohner des Gersthofer Seniorenheims hatte den Brand bemerkt

    Der 62-jährige Bewohner hatte den Brand bemerkt und brachte sich in Sicherheit. Angestellte liefen sofort zum Brandort und versuchten, das Bett, welches Feuer gefangen hatte, zu löschen. Das gelang schließlich der angerückten Gersthofer Feuerwehr.

    Drei Personen wurden bei dem Brand in Gersthofen leicht verletzt

    Der 62-Jährige und die drei Angestellten, 39, 54 und 64 Jahre alt, wurden durch eingeatmeten Rauch leicht verletzt. Der Gesamtschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (AZ)

