Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz nach Brand durch eine Kochplatte in Langweid

Langweid

Kochplatte löst Brand auf einem Balkon aus

Die Langweider Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Brand in Langweid ausgerückt. Dort hatte eine Kochplatte ein Feuer ausgelöst.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr aus Langweid rückte am Mittwoch aus. Dort hatte eine Kochplatte einen Brand ausgelöst.
    Die Feuerwehr aus Langweid rückte am Mittwoch aus. Dort hatte eine Kochplatte einen Brand ausgelöst. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Die Langweider Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Kochpplatte auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Mittelfeldweg das Feuer verursacht. Der Band war schnell gelöscht. Weil die Geschädigte erklärte, dass sie die Kochplatte gar nicht benutzt hatte, geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

    Durch das Feuer wurden verschiedene Gegenstände auf dem Balkon in Mitleidenschaft gezogen. An der Fassade lagerte sich Ruß ab. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Poizei im unteren vierstelligen Bereich bewegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden