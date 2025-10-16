Kochplatte löst Brand auf einem Balkon aus

Die Langweider Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Kochpplatte auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Mittelfeldweg das Feuer verursacht. Der Band war schnell gelöscht. Weil die Geschädigte erklärte, dass sie die Kochplatte gar nicht benutzt hatte, geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Durch das Feuer wurden verschiedene Gegenstände auf dem Balkon in Mitleidenschaft gezogen. An der Fassade lagerte sich Ruß ab. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Poizei im unteren vierstelligen Bereich bewegen. (AZ)