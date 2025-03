Im Jubiläumsjahr rücken die acht Feuerwehren in Neusäß noch enger zusammen

Dieses Jahr bekommen die Feuerwehrleute in Neusäß noch weniger Schlaf als normalerweise. Aber nicht unbedingt aufgrund vieler Rettungs- und Löscheinsätze oder durch Katastrophen, sondern aufgrund etlicher Feste, Umzüge und Aktivitäten anlässlich der 150-jährigen Jubiläen einiger Stadtteilfeuerwehren in Neusäß. „Nicht alle feiern heuer ein Jubiläum, aber wir gestalten mit allen acht Stadtteilfeuerwehren gemeinsam ein abwechslungsreiches Festjahr“, sagt Jörg Roehring, Vorsitzender der Neusässer Feuerwehr. Gemeinsam planen er und Vertreter der anderen Wehren in einem Lenkungskreis die Feste, die Logistik, die Werbung und die Umzüge in diesem Jubiläumsjahr. Was alles geboten sein wird, schildern sie in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Über allen Planungen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen steht das Ziel, das Gemeinschaftsgefühl der acht Stadtteilfeuerwehren zu stärken. „Im Einsatz arbeiten wir ja auch wunderbar und eng zusammen, das klappt dann beim Feiern sicher auch“, sagt der langjährige Vorsitzende der Feuerwehr Neusäß, Robert Schmidt. Obwohl nur vier der acht Feuerwehren heuer Jubiläum haben, feiern alle gemeinsam auf verschiedene Weise. Es gibt eine gemeinsame Festschrift und ein Logo, das als Anstecker erhältlich ist. Die Botschaft: „Jede Wehr hat ihre Eigenständigkeit, aber wir gehören als starke Gemeinschaft zusammen.“ Das zeigten die Feuerwehrleute auch, als sich ein Großteil von 400 Aktiven auf dem Kaufland-Parkplatz für ein Gruppenfoto in Panoramagröße für die Festschrift aufstellte.

Für die 150-Jahr-Feierlichkeiten der acht Neusässer Feuerwehren gibt es ein eigenes Logo als Anstecker. Foto: Marcus Merk

Der Startschuss zu den 150-Jahr-Feiern fiel bereits im Fasching mit dem festlichen „Ball der Feuerwehren“ und den Anfang bei den Jubiläen macht die Feuerwehr Hainfofen mit dem Maibaumfest am 30. April sowie die Feuerwehr Täfertingen gemeinsam mit dem örtlichen Traditionsverein am ersten Mai-Wochenende vom 30. April bis 4. Mai, wo am Sonntag der traditionelle Festumzug mit Fahnenweihe stattfindet und die Tage zuvor verschiedene Partys mit Live-Bands oder DJ sowie ein „Blaulichtabend“ am 2. Mai mit Feuershow und „Saugschlauch-Kuppel-Wettbewerb“. Wie zweiter Vorstand Stefan Meitner erklärt, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die Partyzone wird beim „Thaler“ sein. Allerdings berichten alle im Lenkungskreis von den enormen bürokratischen Sicherheitsauflagen, die die Wehren als Veranstalter erfüllen müssen. „Dafür braucht man fast eine eigene Arbeitsgruppe“, sagt Ulrich Kugelmann, Vorsitzender der Westheimer Wehr. Da es immer schwerer werde, die Bevölkerung zu begeistern, setzen die Feuerwehren auf ein bunt gemischtes Programm für alle Altersgruppen. Denn besonders die Jugend soll ja vom Gemeinschaftsgefühl der Wehren angesteckt werden.

Große Festwoche vom 12. bis 21. September

Weiter Fahrt nehmen die Feierlichkeiten im Sommer auf. So sind die Feuerwehren auch beim Stadtfest vertreten und die Westheimer Wehr begeht ihr 150-jähriges Jubiläum mit einem Sommerfest vom 18. bis 20. Juli, Ottmarshausen ist dann ein Wochenende später dran vom 25. bis 27. Juli. Die große gemeinsame Feier findet dann parallel zum Volksfest vom 12. bis 21. September statt mit einen satten Programm mit Umzug, Jugendtag, Fahrzeugschau, verschiedenen Partys und einer Großübung. Den Sonntag, 21. September, kann man sich vormerken für den großen Festausklang mit Gottesdienst und Weihe der neuen Westheimer Fahne. Nächstes Jahr feiert dann Schlipsheim das 150-jährige Bestehen, Hainhofen dann 2027.

Das ganze Programm und mehr Infos gibt es im Internet unter www.fest-8feuerwehren.de.