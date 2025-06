150 Jahre Feuerwehr Anhausen: Das Programm zum großen Fest im Überblick

Die Feuerwehr im Diedorfer Ortsteil gibt es seit 150 Jahren. Das soll gefeiert werden. Das große Fest zum Jubiläum startet am Freitag und geht bis zum Sonntag. Zum Jubiläum versammeln sich nicht nur die Kameradinnen und Kameraden, sondern ein ganzes Dorf – gemeinsam mit Wehren aus der Nachbarschaft. Die werden auch beim großen Festumzug an Sonntag erwartet, den unsere Redaktion live aus Anhausen überträgt.

Im Januar 1875 ergriffen 32 Männer die Initiative und gründeten die Freiwillige Feuerwehr Anhausen, um für die Sicherheit des Ortes zu sorgen. Auch in über einem Dutzend anderen Orten im Augsburger Land entstand zu dieser Zeit eine Wehr. Bemerkbar macht sich das in diesem Jahr, durch die vielen Feuerwehrfeste, bei denen das 150-jährige Bestehen gefeiert. Nach den Festen in Margertshausen oder Schwabegg am vergangenen Wochenende folgt nun Anhausen. Das sind die Höhepunkte des Programms zum großen Fest im Überblick:

Freitag, 27. Juni

20 Uhr: 80er/90er Party mit Stefan Schwabeneder (Einlass ab 16 Jahren)

Samstag, 28. Juni

Ab 16 Uhr: Kinderprogramm „Abenteuer und Action“ und Feuerwehr-Olympiade

16 bis 18 Uhr: Feuerwehr-Quiz mit Abenteuer-Stationen

16 bis 19 Uhr: Blasmusik vom Musikverein Diedorf

19 bis 24 Uhr: Tanz und Feier mit den Ziemetshauser Musikanten

Sonntag, 29. Juni

6 Uhr: Großes Wecken mit Kanonenschützen und dem Weckruf der Nachtwächter

7.30 Uhr: Traditionelles Weißwurstfrühstück

9.30 Uhr: Begrüßung durch Bürgermeister, Landrat und Kreisbrandrat

11.30 Uhr: Historischer Festumzug

13 Uhr: Fahneneinzug mit dem Musikverein Aretsried

14 bis 16 Uhr: Ausstellung historischer Bulldogs und Landmaschinen

14 bis 16 Uhr: Kinderprogramm „Abenteuer und Action“

13.30 bis 17 Uhr: Feuerwehr-Quiz mit Abenteuer-Stationen

Hier sehen Sie den Festumzug durch Anhausen im Livestream