Im Juli feiern nochmal zwei Feuerwehren ihr 150-jähriges Bestehen: Westheim und Ottmarshausen

Dieses Jahr geht es Schlag auf Schlag: Kaum schießt das Stadtfest mit dem Weizenkarussel der acht Stadtteilfeuerwehren seine Tore, steht in Neusäß auch schon das nächste Feuerwehrfest an: Am Wochenende 18. bis 20. Juli feiert als Nächstes die Westheimer Wehr ihr 150-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest auf dem „Festplatz Angerstraße“ beim Bauernhof Merk.

Geplant sind zwei Partyabende und ein Nachmittagsprogramm am Samstag. Los geht es am Freitag ab 21 Uhr mit der Stadelbrandparty mit DJ Short, bekannt aus dem Peaches und Mo-Club. Hier beträgt das Mindestalter 18 Jahre - es sind auch keine „Muttizettel“ erlaubt. Am Samstagnachmittag geht es weiter mit viel Showprogramm für Groß und Klein ab 15 Uhr, abends spielt ab 19 Uhr die SOS-Band. Am Sonntag findet dann um 9 Uhr der traditionelle Festgottesdienst, mit Festakt (ab 10 Uhr) und Mittagstisch statt. Zum Festausklang spielen die Laugnataler Musikanten.

Zufahrt nur über die Angerstraße, Abfahrt über den Schmutterhang

Parken kann man auf dem Parkplatz am Ende der Angerstraße, die Zufahrt erfolgt nur über Angerstraße, die Ausfahrt über „Am Schmutterhang“. Adresse fürs Navi: Bauernhof Merk, Angerstraße 9, 86356 Neusäß-Westheim (-> Zugang über Angerstraße).

Icon Vergrößern Die acht Neusässer Feuerwehren feiern gemeinsam ein Jubiläumsjahr mit zahlreichen Höhepunkten. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die acht Neusässer Feuerwehren feiern gemeinsam ein Jubiläumsjahr mit zahlreichen Höhepunkten. Foto: Marcus Merk

Eine Woche später folgt dann das große Festwochenende der Kameraden in Ottmarshausen. Ein ganzes Wochenende lang wird am Feuerwehrhaus in der Aystetter Straße 15 vom 25. bis 27. Juli gefeiert. Los geht es am Freitagabend ab 17 Uhr mit einem Partyabend, bei dem die Live-Band „Hoberfeldtreiber“ für den passenden Sound sorgt, die „Tafeldecker“ übernehmen die Verköstigung. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Familien und Kinder. Ab 14 Uhr verwandelt sich das Feuerwehrgelände in ein Spielparadies mit Kinderschminken und Feuerwehr-Olympiade, Fahrten mit dem Feuerwehrauto und einer eigenen Kinderbar. Die Tanzgruppe KC Crew wird auftreten und am Abend dürfen dann die Gäste mit der Band „Take Two“ tanzen und feiern.

Bubble Soccer-Turnier am Sonntagnachmittag

Der Sonntag beginnt ab 8.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück, nach dem Umzug zur Kirche um 10 Uhr folgt ein festlicher Gottesdienst, musikalisch gestaltet von der Stadtkapelle Neusäß. Beim anschließenden Mittagstisch ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Ab 14.30 Uhr startet das bunte Nachmittagsprogramm mit Luftballonkünstler und Kinderschminken sowie dem ersten Ottmarshauser Bubble-Soccer Turnier ab 14 Uhr, zu dem man sich bei maximilian.haumann@feuerwehr-ottmarshausen.de anmelden kann. Zum Festausklang spielt ab 17.30 Uhr die Gruppe „Stubenattacke“. Alle Infos auch unter www.fest-8feuerwehren.de. (dav)

