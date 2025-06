Auftakt nach Maß und beste Stimmung beim Feuerwehrfest

Mit dem Festauftakt an Fronleichnam hat die Freiwillige Feuerwehr Margertshausen die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen eröffnet. Bereits am Mittwochabend hatten zahlreiche Gäste bei der Dirndlparty das Zelt gefüllt – doch der eigentliche Startschuss fiel am Feiertag. Das geschmückte Zelt war bestens gefüllt, und die Atmosphäre stimmte – würdig, herzlich und festlich. Zum feierlichen Totengedenken am Wegkreuz zwischen Margertshausen und Wollishausen, nahe dem Festplatz, zogen vier Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine sowie des Patenvereins aus Wollishausen, begleitet von zahlreichen Feuerwehrleuten und Gästen. Diakon Christopher Appelt und Anton Schmid gedachten in bewegenden Worten den Verstorbenen und erinnerten auch an frühere, teils schwere Zeiten. Der Musikverein Gessertshausen untermalte das Gedenken und führte danach den kleinen Festzug zurück ins Zelt zum nächsten Höhepunkt: dem Bieranstich.

Ehrungen bei der Feuerwehr Margertshausen: Erster Vorsitzender Markus Zaha (hinten links) durfte zahlreiche langjährige Mitglieder für ihre Treue auszeichnen. Foto: Marcus Angele

Bürgermeister und Schirmherr Jürgen Mögele eröffnete zusammen mit dem ersten Vorsitzenden Markus Zaha, Kommandant Andreas Hindermayr und Bernhard Sapper von der Brauerei Unterbaar das Fest mit einem kräftigen „O’zapft is“. Zünftig sorgten danach die Aretsrieder Musikanten für Stimmung. Markus Zaha durfte unter anderem den Ehrenkreisbrandrat Georg Anzenhofer, Kreisbrandmeister Thomas Ring sowie die ehemaligen Festdamen der 100- bzw. 125-jährigen Jubiläumsjahre willkommen heißen. In seiner Ansprache erinnerte er an wichtige Meilensteine der Feuerwehrgeschichte und betonte: „Der Dienst bei der Feuerwehr für die Allgemeinheit war und ist nach wie vor äußerst wichtig. Es ist ein bedeutendes Ehrenamt. Feuerwehr ist mehr als Einsatz – sie steht auch für gelebte Dorfgemeinschaft.“ Besonders hob er die Verantwortung hervor, diesen Geist auch an die jüngeren Generationen weiterzugeben.

Vorbereitung des Feuerwehrfestes geht seit langer Zeit

Schirmherr Jürgen Mögele griff diesen Gedanken auf und dankte allen Helferinnen und Helfern, die sich seit Monaten für das Gelingen des Festes engagieren. Er zeigte sich stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, und würdigte alle Feuerwehrleute als „Helden des Alltags“. Auch die Festdamen bedankten sich mit kleinen Geschenken bei einigen Personen, allen voran die beiden „Festdamen-Mamas“ Michaela Kaes und Rosmarie Lutz. Im Anschluss ehrte Markus Zaha langjährige Mitglieder. 40 Jahre Mitgliedschaft: Hans Wörle, Johann Schorer; 50 Jahre: Wolfgang Neumann, Werner Straßer, Wolfgang Frank, Helmut Hattler, Hebert Schaller, Gerhard Steiger und Georg Weber; 60 Jahre: Adolf Partsch, Wilhelm Schmid, Albert Hindermayr, Norbert Straßer, Matthias Hofbauer und 70 Jahre: Alois Huber. Eine besondere Auszeichnung erhielt Karl-Heinz „Charly“ Lutz: Für 40 Jahre aktiven Dienst überreichten ihm Kreisbrandmeister Thomas Ring und Kommandant Andreas Hindermayr das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaats Bayern samt Urkunde.

Karl-Heinz „Charly" Lutz (2.v.l.) erhielt in Margertshausen das Feuerwehr-Ehrenzeichen für 40 Jahre aktiven Dienst. Mit ihm freuten sich Bürgermeister Jürgen Mögele, Kreisbrandmeister Thomas Ring, Komandant Andreas Hindermayr, 2. Kommandant Stefan Kaes und Vorsitzender Markus Zaha. Foto: Marcus Angele

Nach zwei stimmungsvollen Partyabenden mit dem Königlich Bayerischen Vollgasorchester (Freitag) und den Waidigel (Samstag), steht der Schlusspunkt am Sonntag an: Um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen. Ab 13.30 Uhr folgt der große Festumzug durch Margertshausen mit feierlichem Fahneneinzug ins Zelt.