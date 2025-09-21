Der „Katastrophenfall“ an der Grundschule Steppach war ein Familienevent

Da war die Darstellung wohl etwas zu realistisch: Als Lennart von der Steppacher Jugendfeuerwehr panisch den Feuerwehrleuten entgegenlief und „Hilfe, Hilfe“ rief, fing das erste Kind zu weinen an. Kein Wunder, denn Lennart war nicht nur perfekt geschminkt, sodass es wirkte, als blute er heftig aus der Nase, sondern er stellte den Katastrophenfall an der Steppacher Grundschule auch höchst dramatisch dar. „Oben liegen noch welche im Gang“, schrie er aufgeregt. Die Großübung der Neusässer Stadtteilfeuerwehren am Samstagnachmittag unter der Leitung der Steppacher Wehr mit Kommandant Marko Hauk nahm folgendes Szenario an: Im Keller der Grundschule ist ein Brand ausgebrochen und aus dem angrenzenden Schwimmbad tritt Chlorgas aus.

