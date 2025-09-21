Icon Menü
Feuerwehrübung in Steppach: Realistisches Szenario zieht Hunderte Zuschauer an

Steppach

Der „Katastrophenfall“ an der Grundschule Steppach war ein Familienevent

Hunderte verfolgten die Großübung der Feuerwehren in Steppach. Bei dem Szenario, das geübt werden sollte, trat am Schwimmbad Chlorgas aus.
Von Angela David
    Der Einsatz bei einem simulierten Brand mit Chlorgasaustritt wurde bei der Großübung der Feuerwehren in Steppach am Samstag an der Grundschule geübt.
    Der Einsatz bei einem simulierten Brand mit Chlorgasaustritt wurde bei der Großübung der Feuerwehren in Steppach am Samstag an der Grundschule geübt. Foto: Andreas Lode

    Da war die Darstellung wohl etwas zu realistisch: Als Lennart von der Steppacher Jugendfeuerwehr panisch den Feuerwehrleuten entgegenlief und „Hilfe, Hilfe“ rief, fing das erste Kind zu weinen an. Kein Wunder, denn Lennart war nicht nur perfekt geschminkt, sodass es wirkte, als blute er heftig aus der Nase, sondern er stellte den Katastrophenfall an der Steppacher Grundschule auch höchst dramatisch dar. „Oben liegen noch welche im Gang“, schrie er aufgeregt. Die Großübung der Neusässer Stadtteilfeuerwehren am Samstagnachmittag unter der Leitung der Steppacher Wehr mit Kommandant Marko Hauk nahm folgendes Szenario an: Im Keller der Grundschule ist ein Brand ausgebrochen und aus dem angrenzenden Schwimmbad tritt Chlorgas aus.

