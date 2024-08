Daniela Göttlinger vom SV Adelsried wird Schiedsrichterin in der 3. Liga

Ursprünglich habe sie gar nicht Schiedsrichterin werden wollen, erzählt Daniela Göttlinger. Trotz anfänglicher Skepsis hat sie sich inzwischen allerdings eine beachtliche Karriere aufgebaut. Ab der neuen Saison steht sie nicht mehr nur in der Frauen-Bundesliga, sondern auch in der 3. Liga der Männer an der Seitenlinie. Ihr Debüt gibt sie dort bereits am Samstag.

Fußball war nicht nur „eine Phase“

„Meine Mutter dachte, das ist nur eine Phase, das legt sich schon wieder“, erinnert sich Göttlinger an ihre Fußballbegeisterung als Kind zurück. Sie habe schon immer eine Leidenschaft für den Sport gehabt und im Alter von sechs Jahren mit dem Sport begonnen, für den ihr Herz noch heute schlägt. „Man sieht, es war keine Phase. Die Begeisterung ist geblieben“, sagt die 32-Jährige.

Für die Schiedsrichterei habe sie sich lange Zeit allerdings gar nicht interessiert, sagt Göttlinger selbst. Ihren ersten Schiedsrichterkurs habe sie nur gemacht, um bei Regelfragen besser mit ihrem Trainer diskutieren zu können. Der Trainer pfiff in der Jugend die Spiele von Göttlingers Mannschaft. „Und ich war der Meinung, dass er nicht richtig pfeift“, sagt sie.

Schiedsrichterei statt Prospekte austragen

In einem Schiedsrichterkurs frischte sie daher ihr Halbwissen auf. „Ich wollte mich auf einer Grundlage beschweren können.“ Bei einem einmaligen Kurs blieb es allerdings nicht. Grund dafür sei eine „clevere Masche“ der Schiedsrichtergruppe Augsburg gewesen, sagt Göttlinger. „Sie haben mich gefragt, ob ich nicht als Schiedsrichterin anfangen will, um mir etwas dazuzuverdienen. Das sei doch besser als Prospekte austragen.“

Da Göttlinger tatsächlich lieber auf dem Fußballfeld stand, als Prospekte auszutragen, sagte sie zu und leitete schon bald ihr erstes Spiel. Das ist inzwischen fast 17 Jahre her. Los ging es, wie für alle jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, im Jugendbereich. Da sie dort gute Leistungen zeigte, wurde sie von einem Schiedsrichtercoach weiterempfohlen und bald auch für Partien im Erwachsenenbereich eingeteilt.

Noten entscheiden über Aufstiege bei Schiedsrichtern

Dort werden ab der Kreisliga Beobachter eingesetzt, um Schiedsrichter zu benoten. Je nach Note können Schiedsrichter auf- oder absteigen. Für Göttlinger ging es in den vergangenen Jahren immer weiter bergauf. Sie gab mit der Zeit das Fußballspielen auf und konzentrierte sich voll auf ihre Schiedsrichterkarriere.

Im Jahr 2016 wurde sie auf die Schiedsrichterliste des DFB aufgenommen. Zu dieser Zeit entschied sich Göttlinger dazu, nicht mehr als Hauptschiedsrichterin pfeifen, sondern als Assistentin an der Linie stehen zu wollen. „Wenn ich sehe, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, bereue ich die Entscheidung nicht“, sagt sie heute dazu.

DFB-Pokalfinale 2022: Highlight in Daniela Göttlingers Karriere

Fortan stand Göttlinger in der Frauen-Bundesliga und der Regionalliga der Herren an der Seitenlinie. Zu Beginn des Jahres 2023 folgte dann der nächste Aufstieg: Die Schiedsrichterin des SV Adelsried wurde auf die Fifa-Liste gesetzt. Damit standen bei ihr nicht mehr nur Spiele in Deutschland, sondern auch internationale Partien auf dem Programm.

Ein Highlight sei dabei die U17-Juniorinnen-EM in Schweden im vergangenen Mai gewesen. „Für so ein Turnier nominiert zu werden, ist natürlich eine Ehre.“ Das bisher schönste Erlebnis ihrer Karriere sei allerdings der Einsatz im DFB-Pokalfinale der Frauen 2022 gewesen. „Das ist das Spiel der Spiele“, sagt Göttlinger zu der Partie, die der VfL Wolfsburg gegen Turbine Potsdam vor 17.500 Zuschauern in Köln mit 4:0 gewann.

Tolle Kulissen und kein Videobeweis in der 3. Liga

Im kommenden Jahr sollen nun weitere Highlights hinzukommen: Daniela Göttlinger ist zur Saison 2024/25 von der Regionalliga in die 3. Liga aufgestiegen, die unterste Profiliga im Männerbereich. „Das ist eine sehr spannende Liga mit vielen interessanten Vereinen“, sagt Göttlinger, die zudem auch weiterhin in der Frauen-Bundesliga aktiv ist.

Ein bestimmtes Stadion, in dem sie gerne an der Seitenlinie stehen wolle, habe die Schiedsrichterin nicht. „Ich freue mich einfach generell auf diese Liga und die tollen Kulissen.“ Zudem bietet die 3. Liga eine Besonderheit im Profibereich: Es gibt keinen Video-Assistenten. „Alle Entscheidungen, die ich treffe, stehen also“, sagt Göttlinger. Los geht es für sie bereits am ersten Spieltag. Am Samstag ist sie beim Spiel des SV Sandhausen gegen den VfL Osnabrück im Einsatz.

Schiedsrichterei und Vollzeitjob „ein riesiger Spagat“

Die Tätigkeit als Schiedsrichterassistentin verlangt Göttlinger aber auch einiges ab. So ist das Einsatzgebiet nicht regional begrenzt, auch Spiele in Norddeutschland sind am Wochenende möglich. Anders als in der 1. und 2. Bundesliga der Männer gebe es in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga allerdings kein Grundgehalt, sondern lediglich eine Aufwandsentschädigung pro Einsatz, berichtet Göttlinger.

Dadurch ist sie weiterhin auf ihren Vollzeitjob in München angewiesen. „Das ist ein riesiger Spagat. Bei dem Trainingsaufwand stellt sich immer die Frage, ob das neben einem Beruf überhaupt geht“, sagt sie. Daher wünscht sich die Schiedsrichterin auch für die 3. Liga und Frauen-Bundesliga eine Professionalisierung.