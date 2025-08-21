Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Finger im Einzahlautomaten: So reagiert die Sparkasse

Gersthofen

Eingeklemmter Finger im Bankautomaten: Wie konnte das passieren?

Für solche Fälle wie in der Sparkasse Gersthofen gibt es eigentlich Sicherheitsvorkehrungen. Dennoch nimmt das Unternehmen den Vorfall ernst und hat reagiert.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Weil der Finger einer Frau in einem Geldautomaten in Gersthofen eingeklemmt war, mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei anrücken. Jetzt äußert sich die Sparkasse zu dem Vorfall.
    Weil der Finger einer Frau in einem Geldautomaten in Gersthofen eingeklemmt war, mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei anrücken. Jetzt äußert sich die Sparkasse zu dem Vorfall. Foto: Feuerwehr Gersthofen

    Der Schreck muss groß gewesen sein für eine 46 Jahre alte Frau in Gersthofen: Wie berichtet, hatte sie sich beim Einzahlen von Münzgeld am Automaten der Sparkasse in der Filiale an der Strasser-Kreuzung am späten Dienstagabend den Zeigefinger eingeklemmt, weil sie es sich im letzten Moment doch noch anders überlegt hatte und Münzen wieder herausholen wollte. Weil sie zunächst nicht frei kam, rief sie die Einsatzkräfte - und bekam den Finger dann doch, wohl durch einen zweiten Schreckmoment beim Einsatz der Feuerwehr, mit einem instinktiven Ruck alleine frei. Für missliche Fälle wie diese gibt es Sicherheitsvorkehrungen, heißt es jetzt vonseiten der Sparkasse.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden