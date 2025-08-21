Eingeklemmter Finger im Bankautomaten: Wie konnte das passieren?

Der Schreck muss groß gewesen sein für eine 46 Jahre alte Frau in Gersthofen: Wie berichtet, hatte sie sich beim Einzahlen von Münzgeld am Automaten der Sparkasse in der Filiale an der Strasser-Kreuzung am späten Dienstagabend den Zeigefinger eingeklemmt, weil sie es sich im letzten Moment doch noch anders überlegt hatte und Münzen wieder herausholen wollte. Weil sie zunächst nicht frei kam, rief sie die Einsatzkräfte - und bekam den Finger dann doch, wohl durch einen zweiten Schreckmoment beim Einsatz der Feuerwehr, mit einem instinktiven Ruck alleine frei. Für missliche Fälle wie diese gibt es Sicherheitsvorkehrungen, heißt es jetzt vonseiten der Sparkasse.

